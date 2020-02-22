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Победителями Нацотбора на Евровидение-2020 стали GO_A

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Победители Нацотбора на Евровидение от Украины – GO_A / Фото из открытых источников

В субботу, 22 февраля, во время прямого эфира Национального отбора на 65-й международный конкурс на Евровидение-2020, который пройдет в мае в Роттердаме, победу одержала группа GO_A с песней Solovey.

Группа набрала 6 баллов от членов жюри и 6 баллов зрительского голосования на отборе Евровидения-2020. По результатам голосования второе место разделили KRUTЬ и KHAYAT, третье место заняли TWORCHI и David Axelrod. Результаты голосования объявил телеведущий Сергей Притула.

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Представитель Украины выступит в Роттердаме в первом полуфинале 12 мая под номером 15. В финале принимали участие 6 участников: KRUTЬ с песней "99", Jerry Heil с песней VEGAN, Gо_A с песней "Соловей", David Axelrod с композицией HORIZON, KHAYAT с треком Call for love и группа TVORCHI с песней Bonfire.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Go_A - представники України на Євробачення 2020.

Допис, поширений Eurovision Ukraine (@eurovision.ua)

Победители Евровидения-2020 от Украины: смотрите видео онлайн

Что известно о конкурсе Евровидение-2020?Финал 65-го международного песенного конкурса состоится 16 мая в Роттердаме. В 2019 году в Израиле, в Тель-Авиве победу одержал Дункан Лоуренс с песней Arcade. В последний раз Нидерланды принимали песенный конкурс Евровидение в 1976 году в Гааге. Нынешний лозунг конкурса Open Up ("Открывай"). На официальном логотипе изображен 41 флаг страны, участвующих в конкурсе.

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Автор: Юлия Турелык
Теги: Музыка Евровидение 2020 Евровидение Новости LifeStyle LifeStyle
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