Победитель Голоса страны 9 сезон – Оксана Муха

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Победитель Голос страны 9 сезон - кто победил в шоу 21.04.2019 - Украина
Голос страны 9 сезон: победительница шоу – Оксана Муха / LifeStyle 24

В Украине отгремело феерическое вокальное шоу – "Голос страны 9 сезон". По результатам голосования Голос країни 9 сезон: победитель шоу-Оксана Мухазрителей, победу в популярном проекте одержала Оксана Муха, которая представляла команду Дана Балана.

На кастинги "Голоса страны 9 сезон" пришло немало талантливых вокалистов, однако не все они сумели попасть в финал шоу. Всего четверо участников завоевали себе шанс побороться за главную победу, в частности, Оксана Муха, Карина Арсентьева, Виктория Олейник и Андрей Хайат. Каждый из них представляет команду одного звездного тренера.

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В течение недели Потап, Монатик, Дан Балан и Тина Кароль готовили своих подопечных к решающему шоу. Затем участники предстали перед зрителями с эффектными постановками, которые потрясли красотой. Не меньший восторг вызвали и песни в исполнении артистов, за которые зрители активно отдали свои голоса.

По результатам голосования, победу одержала представительница команды Дана Балана – Оксана Муха. Львовянка забрала главный кубок с минимальным отрывом от Карины Арсентьевой. Суперфиналистка получила главный приз "Голоса страны-9" – 3-комнатную квартиру в Киеве и шанс попасть на большую сцену.

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Голос страны Вокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни.

Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространился по всему миру. Всего через год проект воплотили в Украине. В 2019 году прогремит 9 сезон "Голоса страны", который откроет для зрителей новых артистов.

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Теги: Музыка Голос страны 9 сезон смотреть онлайн LifeStyle Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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