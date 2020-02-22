24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Go_A одержали победу на отборе Евровидения-2020: согласны ли вы с результатом финала

- Читати новину українською
Финал Национального отбора Евровидения-2020 / UA: Общественное вещание

Финал Национального отбора Евровидения-2020 состоялся 22 февраля. Среди 6 участников с помощью зрительского и судейского голосования победила группа Go_A. Журналисты LifeStyle 24 решили узнать, довольны ли вы результатом конкурса.

Наибольшее количество баллов судьи Нацотбора Евровидения-2020 и зрители решили отдать Go_A. Такой результат был вполне ожидаемый, ведь коллектив сорвал овации в зале и получил положительные комментарии от всех звездных экспертов шоу. Поэтому впервые в истории Нацотбора Go_A получил наибольшие показатели как от судей, так и от зрителей. Для конкурса столичный коллектив выбрал украиноязычную песню "Соловей", что также впечатляет, ведь, по словам артистов, наш язык должен звучать на международном конкурсе.

Читайте также: Победителями Нацотбора на Евровидение-2020 стали Go_A

Следовательно победитель Национального отбора в Украине на Евровидение-2020 – группа Go_A – отправится на международный конкурс уже в мае этого года. Событие состоится в Роттердаме, Нидерланды, где они посоревнуются с другими участниками за главный кубок конкурса. Уже известно, что Go_A выступят в первом полуфинале Евровидения-2020, то есть 12 мая 2020 года.

А пока победители отбора в Украине приходят в себя после взрыва эмоций, хотим узнать, согласны ли вы с результатом финала конкурса? Напомним, что малоизвестные музыканты боролись в финале с KRUTЬ, JERRY HEIL, David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI

 

 

В доме экс-главы МИД Кожары убили экс-главу "Интера" Старицкого: новые данные полиции
сегодня
Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости LifeStyle Новости Украины Евровидение 2020 Евровидение LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 23:28 Биография GO_A – победителей Нацотбора на Евровидение-2020 от Украины
Юлія Турелик
сегодня 22:38 Финал отбора на Евровидение-2020: видео выступлений участников
Уляна Журба
сегодня 14:50 От тигровой акулы до ската-убийцы: 5 самых опасных животных в жизни Стива Ирвина
Юлія Девда
сегодня 13:53 "Друзья" возвращаются! Тайны культового сериала, о которых вы могли не знать
Юлія Михайлова
сегодня 13:30 Нацотбор на Евровидение-2020: что известно о финалистах песенного конкурса
Юлія Турелик
Новости
Больше новостей
Залиште відгук