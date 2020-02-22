Go_A одержали победу на отборе Евровидения-2020: согласны ли вы с результатом финала

Финал Национального отбора Евровидения-2020 состоялся 22 февраля. Среди 6 участников с помощью зрительского и судейского голосования победила группа Go_A. Журналисты LifeStyle 24 решили узнать, довольны ли вы результатом конкурса.

Наибольшее количество баллов судьи Нацотбора Евровидения-2020 и зрители решили отдать Go_A. Такой результат был вполне ожидаемый, ведь коллектив сорвал овации в зале и получил положительные комментарии от всех звездных экспертов шоу. Поэтому впервые в истории Нацотбора Go_A получил наибольшие показатели как от судей, так и от зрителей. Для конкурса столичный коллектив выбрал украиноязычную песню "Соловей", что также впечатляет, ведь, по словам артистов, наш язык должен звучать на международном конкурсе.

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Следовательно победитель Национального отбора в Украине на Евровидение-2020 – группа Go_A – отправится на международный конкурс уже в мае этого года. Событие состоится в Роттердаме, Нидерланды, где они посоревнуются с другими участниками за главный кубок конкурса. Уже известно, что Go_A выступят в первом полуфинале Евровидения-2020, то есть 12 мая 2020 года.

А пока победители отбора в Украине приходят в себя после взрыва эмоций, хотим узнать, согласны ли вы с результатом финала конкурса? Напомним, что малоизвестные музыканты боролись в финале с KRUTЬ, JERRY HEIL, David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI