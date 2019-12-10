Победитель шоу "Танцы со звездами" Евгений Кот поделился романтическими снимками с женой

Хотя финал развлекательного проекта "Танцы со звездами 2019" завершился еще 24 ноября, в сети не прекращают его обсуждать. Немалое внимание поклонников шоу и журналистов приковано к победителям – Евгению Коту и Ксении Мишиной. Знаменитости уже дали немало интервью, а на днях танцовщик поделился с читателями блога серией романтических фото с женой.

Волшебные кадры появились на его официальной инстаграм-странице. Согласно фото, Евгений Кот и Наталья Татаринцева приняли участие в романтической фотосессии, в которой появились в белоснежном наряде. Супруги не скрывали особой нежности друг к другу, позируя в фотостудии со стильным интерьером.

Интересно: Победитель "Танцев со звездами 2019" – Евгений Кот: что известно о танцовщике

Уже в заметке Евгений Кот объяснил, почему неожиданно поделился с поклонниками семейными кадрами. По его словам, Наталья Татаринцева находится на гастролях в Бразилии, где запланированы выступления и мастер-классы. Поэтому он решил публично заявить, что скучает по любимой и поделиться эксклюзивными фотографиями, которых еще не было в сети.

Хотя "Танцы со звездами 2019" и закончились, мы все равно мало видимся. Моя Наталья Татаринцева сейчас на гастролях в Бразилии. Скучаю по тебе, детка,

– написал с нежностью Евгений Кот.



Евгений Кот с женой / Instagram / @kot_jenya



Нежная фотосессия Евгения Кота и Натальи Татаринцевой / Instagram / @kot_jenya



Победитель "Танцев со звездами 2019" с женой / Instagram / @kot_jenya



Танцовщик Евгений Кот показал семейные фото / Instagram / @kot_jenya

Что известно об отношениях Евгения Кота?​

Впервые об официальном браке танцовщика и режиссера Евгения Кота стало известно в январе 2019 года. Тогда он устроил тайную церемонию с любимой Натальей Татаринцевой. Пара решила отойти от шаблонной свадьбы, выбрав один из самых романтичных островов мира – Муреа, что в Тихом океане. Именно там, на пляже, звезды обменялись клятвами.

Избранницей Евгения Кота стала танцовщица, спортсменка, семикратная чемпионка Украины по художественной гимнастике и четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне Наталья Татаринцева. С ней победитель "Танцев со звездами 2019" познакомился на съемках проекта "Украина имеет талант". Евгений Кот помогал девушке с постановками и влюбился. Тогда Наталья Татаринцева была замужем, поэтому отношения с танцором заставили ее подать документы на развод. До свадьбы влюбленные провстречались 4 года.

Интересно, что во время съемок шоу "Танцы со звездами 2019" в сети подозревали, что между Евгением Котом и Ксенией Мишиной возник роман. Однако мужчина опроверг эту информацию, заявив, что дорожит браком с женой. Сразу после этого он опубликовал первые кадры романтической семейной фотосессии.



Евгений Кот с женой / Instagram / @kot_jenya