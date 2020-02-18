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Победитель шоу "Взвешенные и счастливые" закрутил роман с участницей "Холостяка"

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Николай Ворошнов и Ирина Скорикова / Instagram / @voroshnov

Победитель телепроекта "Взвешенные и счастливые" Николай Ворошнов нашел свою любовь. Его избранницей стала участница романтического шоу страны "Холостяк".

Телевизионные шоу способны кардинально изменить жизнь. Кто-то после них становится популярным, кто-то – занимается любимым делом, а есть и те, кто на проектах находят свою любовь. У победителя первого сезона шоу "Взвешенные и счастливые" Николая Ворошнова и участницы третьего сезона "Холостяка" Ирины Скориковой завязались романтические отношения.

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На днях Николай опубликовал нежное совместное фото на своей странице в инстаграме. Такой же кадр можно увидеть на странице девушки.

Бывшие участники проектов телеканала "СТБ" на фотографии демонстрируют трогательное отношение друг к другу. Николай нежно обнимает Иру и целует ее руку.

Любовь в воздухе,
– подписал снимок парень.

На фотографии Ира одета в черное платье. Девушка распустила волосы и сделала легкий повседневный макияж. Николай надел свитер коричневого цвета и кепку.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные романы
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