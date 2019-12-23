Победитель "Танцев со звездами" Женя Кот признался, готов ли сняться в порно

Победитель развлекательного проекта "Танцы со звездами 2019" Евгений Кот рассказал, готов ли он сняться в фильме для взрослых и за какую сумму.

О тайнах своей личной жизни Евгений Кот откровенно рассказал в шоу "Ночь в баре", которое выходит на ютуб-канале Люкс ФМ.

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Так, в проекте участники играют в игру "Правда или Действие". Вместе с блогером Русланой Кузнецовой и ведущими Люкс ФМ Женей Фешаком и Василисой Рядных Евгений Кот принял участие в провокативном конкурсе.

Танцовщику выпал вопрос, за какую сумму он согласился бы сняться в порно. Ведущая "Ночь в баре" Василиса Рядных добавила поправку, что это может быть "гей-порно".

На это Женя Кот бурно отреагировал и заявил, что в любом случае не готов сняться в гомосексуальном фильме для взрослых, а на "обычное" порно он возможно и согласился бы.

"Ни за какие деньги я не согласился бы в гей-порно. А вот в обычном... за один или два лямчика баксов.... так со своей женой. Может быть", – ответил победитель "Танцев со звездами".

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