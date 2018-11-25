Вся страна затаила дыхание в ожидании результатов голосования шоу "Танцы со звездами 2018". Ведь именно 25 ноября судьи и зрители определили победителя проекта и обладателя главного кубка.

В течение 14 недель участники шоу "Танцы со звездами 2018" соревновались между собой, покоряя сердца украинцев потрясающими постановками и жизненными историями. До финала дошли три звездные пары – Леся Никитюк и Максим Ежов, Иракли Макацария и Яна Заец, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Для грандиозного финала пары подготовили по три номера, которые помогли им показать все навыки на паркете.

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Однако именно 25 ноября из трех претендентов звездные судьи и зрители определили, кто же стал обладателем главного кубка шоу "Танцы со звездами 2018". Стоит отметить, что к экспертному жюри присоединился еще один участник – экс-танцовщик и актер Владимир Зеленский.

По результатам голосования, третье место заняли Иракли Макацария и Яна Заяц. Именно эта пара была лидером на протяжении 14 прямых эфиров. От таких результатов зрители в зале не сдерживали своего разочарования. Иракли вышел на объявление результатов шоу с грузинско-украинским флагом.

Обожаю Украину и Грузию, – заявил Иракли, вызвав овации среди зрителей.

Слова Иракли Макацарии умилили Екатерину Кухар, которая больше всего болела за пару. Балерина едва сдерживала слезы и с отчаянием слушала речь фаворитов проекта.

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Заслуженное серебро получили харизматичная Леся Никитюк и ее партнер Максим Ежов. Пара получала немалую поддержку зрителей, однако в этот раз поклонники звезды не смогли завоевать для нее победу.

Поэтому победу в финале шоу "Танцы со звездами 2018" получил Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Юморист показал большой танцевальный прогресс на паркете шоу. С золотыми кубками финалисты проекта признались, что каждый раз выходили с танцами только благодаря поклонникам.

Я не готовил речи, потому что думал, что Иракли победит,

– с юмором сказал Игорь Ласточкин.

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"Танцы со звездами 2018" 14 выпуск смотреть онлайн – объявление результатов

Танцы со звездами

Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличилось количество прямых эфиров и звезд-участников.