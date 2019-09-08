Победитель Венецианского кинофестиваля: что известно о ленте "Джокер"

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"Джокер"
"Джокер" / Коллаж LifeStyle 24

В субботу, 7 сентября, завершился 76-й Венецианский кинофестиваль, на котором главный приз "Золотой Лев" получил режиссер Тодд Филлипс за ленту "Джокер" с актером Хоакином Фениксом в главной роли.

За главную награду, "Золотого льва", в рамках Венецианского кинофестиваля боролись 21 фильм, а победу одержала лента режиссера Тодда Филиппса "Джокер".

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К слову, одну из статуэток на Венецианском кинофестивале получил и украинский режиссер Валентин Васянович за фильм-антиутопию о Донбассе. Фильм "Атлантида" признали лучшей в программе "Горизонты".

Главный приз "Золотой Лев" получает лучший фильм, которым в 2019 году стал "Джокер". Добавим, что гран-при жюри получила картина "Офицер и шпион" режиссера Романа Полански.

Фильм "Джокер": смотрите трейлер на украинском

В фильме режиссера Тодда Филлиппса события происходят в 1981 году. Тогда же Джокер имел неудачную карьеру комика и не мог найти свое место в обществе. Затем он погрузился в мир преступности и хаоса в Готэм-сити

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Joker Movie (@jokermovie)

Главную роль Джокера в картине исполнил американский актер Хоакин Феникс. Также в картине сыграли такие звезды, как Роберт де Ниро, Зази Битц, Билл Кэмп, Фрэнсис Конрой и другие. Продюсерами фильма стали Тодд Филлиппс, Брэдли Купер и Эмма Тиллинджер Коскофф.

Премьера ленты запланирована на 3 октября 2019 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Joker Movie (@jokermovie)

 

 

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Теги: LifeStyle Кино Фестивали Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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