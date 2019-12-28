Х-фактор 10 сезон 16 выпуск: кто стал победителем

Шоу "Х-фактор" завершило поиски и назвало победителя 10 сезона. 28 декабря на телеканале СТБ состоялся суперфинал грандиозного проекта. Долгожданным победителем стал – Элина Иващенко!

В невероятном суперфинале 28 декабря судьи проекта и телезрители выбрали победителя 10 сезона шоу "Х-фактор".

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Звездными тренерами были: известная певица Настя Каменских, продюсер Игорь Кондратюк, эпатажная артистка Оля Полякова и популярный в образе Верки Сердючки – Андрей Данилко.

По правилам шоу ведущая Дарья Трегубова получила конверт с именем победителя. Ею стала Элина Иващенко.

Что такое Х-фактор?Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все участники выбираются путем публичных прослушиваний. 14 сентября 2019 года в Украине стартовал 10 сезон шоу "Х-фактор".