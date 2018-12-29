Х-фактор 9 сезон 18 выпуск: группа ZBSband стала победителем шоу

Украинское шоу "Х-фактор" 9 сезон завершило поиски уникальных голосов страны. 29 декабря на канале СТБ состоялся последний прямой эфир этого сезона. В 18 выпуске шоу назвали долгожданное имя победителя проекта – им впервые стала группа ZBSband, тренером которого была Настя Каменских.

Во время грандиозного шоу "Х-Фактор" 9 сезон 18 выпуск судьи проекта – Настя Каменских, Олег Винник, Дмитрий Шуров (PIANOБОЙ) и Андрей Данилко – выбрали победителя проекта.

Суперфинал "Х-фактор" 9 сезон 18 выпуск смотреть онлайн (видео загрузится позже)

По правилам шоу, во время прямых эфиров каждый из участников исполняет одну или несколько композиций, но их судьбу решают уже не судьи, а зрители. В течение целой недели зрители имели возможность проголосовать за своего любимого исполнителя или группу, что станет победителем проекта "Х-фактор".

Группа ZBSband стала победителем шоу "Х-фактор" 9 сезон

Поэтому, по результатам зрительских голосований, победителем проекта "Х-фактор" 9 сезон стала группа ZBSband, тренером которого была Настя Каменских.

Х-ФакторЭто музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".