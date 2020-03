Победители Берлинале-2020: какие фильмы получили главные награды

Один из самых масштабных и самых знаменитых кинофестивалей мира – Берлинале-2020 – наконец отгремел в Берлине. Накануне, 1 марта, мероприятие "закрыло двери" до следующего года и назвало победителей фестиваля.

Полный список победителей Берлинале-2020 опубликовали представители кинофестиваля на официальном сайте.

Главную награду 70-го юбилейного мероприятия – "Золотого медведя" – получил иранский фильм "Зла не существует" (There Is No Evil). По сюжету, четырем мужчинам придется сделать непростой выбор. Один из них обычный семьянин с большой тайной. Другой – должен убить человека, хоть уверен, что не сможет этого сделать. Третий – хочет признаться любимой, однако его планы резко меняются. А четвертый – врач, который не может заниматься медициной и потому выбирает жизнь отшельника. Истории этих четырех мужчин поднимают темы морали и личной свободы. Режиссером ленты выступил Мохаммад Расулоф.

Зла не существует: трейлер онлайн

Второй по значимости приз Берлинского кинофестиваля – Серебряный медведь или Гран-при жюри получила лента "Никогда, редко, иногда, всегда" (Never Rarely Sometimes Always).

Никогда, редко, иногда, всегда: трейлер онлайн

"Серебряного медведя" как лучший режиссер, получил южнокорейский создатель Хон Сан-су за фильм "Женщина, которая убежала" (The Woman Who Ran).

Женщина, которая убежала: фрагмент из фильма

Награды в категориях "Лучшая женская роль" и "Лучшая мужская роль" получили немецкая актриса Паула Бер ("Ундина" (Undine)) и итальянец Элио Джермано ("Я хотел спрятаться" (Hidden Away)).

Еще одного из "серебряных медведей" получил фильм российского режиссера Ильи Хржановского "ДАУ. Наташа" (DAU. Natasha), который был запрещен для показа в РФ. Картину наградили, в частности, за работу немецкого оператора Юргена Юргеса (Jürgen Jürges).

ДАУ. Наташа: промо-ролик

Приз за лучший сценарий получили режиссеры-близнецы Фабио и Дамиано Д'Инноченцо. Киноработа братьев "Плохие сказки" (Bad Tales) рассказывает о детстве двух ребятишек в итальянской глуши.

Плохие сказки: промо-ролик

Трагикомедия "Удали историю" (Delete History) от режиссеров Бенуа Делепина и Гюстава Керверна рассказывает о трех жертвах социальных сетей. Фильм получил больше всего положительных отзывов от иностранной прессы, а также его отметили специальной наградой к 70-летию "Берлинале-2020".

Удали историю: промо-ролик