Победители Billboard Music Awards 2019: список лауреатов престижной премии
В США отгремела масштабная церемония награждения Billboard Music Awards 2019, на которой отмечали лучших исполнителей. Некоторым музыкантам удалось отхватить сразу две статуэтки. Полный список победителей читайте на LifeStyle 24.
Ночью 2 мая в Лос-Анджелесе состоялась одна из самых престижных музыкальных премий Billboard Music Awards 2019. По рейтингу церемония приравнивается к легендарным Grammy и American Music Awards. Организаторы мероприятия уже огласили полный список победителей на официальном сайте.
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Триумфаторами вечера стали 26-летняя рэп-исполнительница Cardi B, канадский рэпер Drake и знаменитая группа Beyoncе & JAY-Z.
Список победителей Billboard Music Awards 2019:
Лучший исполнитель – Drake
Самый лучший исполнитель – Drake
Лучшая исполнительница – Ариана Гранде
Лучший исполнитель Billboard 200 – Drake
Самый популярный исполнитель Hot 100 – Drake
Самый популярный потоковый артист – Drake
Лучший исполнитель по продаже песен – Drake
Самые популярные исполнители радиостанций– Drake
Самые популярные исполнители R&B – Weeknd
Лучший тур R&B – Beyonce & JAY-Z
Лучший рэп-исполнитель – Drake
Лучшая рэп-исполнительница – Cardi B
Лучший рэп-тур – Beyoncе & JAY-Z
Лучший рок-исполнитель – Imagine Dragons
Лучший рок-тур – Элтон Джон
Лучший альбом Billboard 200 – Drake
Лучший рэп-альбом – Drake "Scorpion"
Лучшая песня Top Hot 100 – Maroon 5 ft. Cardi B "Girls Like You"
Лучшая песня в потоковых медиа (аудио) –Travis Scott "SICKO MODE"