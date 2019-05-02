Победители Billboard Music Awards 2019: список лауреатов престижной премии

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Победители Billboard Music Awards 2019
Победители Billboard Music Awards 2019 / Getty Images

В США отгремела масштабная церемония награждения Billboard Music Awards 2019, на которой отмечали лучших исполнителей. Некоторым музыкантам удалось отхватить сразу две статуэтки. Полный список победителей читайте на LifeStyle 24.

Ночью 2 мая в Лос-Анджелесе состоялась одна из самых престижных музыкальных премий Billboard Music Awards 2019. По рейтингу церемония приравнивается к легендарным Grammy и American Music Awards. Организаторы мероприятия уже огласили полный список победителей на официальном сайте.

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Триумфаторами вечера стали 26-летняя рэп-исполнительница Cardi B, канадский рэпер Drake и знаменитая группа Beyoncе & JAY-Z.

Список победителей Billboard Music Awards 2019:

Лучший исполнитель – Drake 

Награда за достижения в чартах – Ариана Гранде

Самый лучший исполнитель – Drake

Лучшая исполнительница​ – Ариана Гранде 

Лучший исполнитель Billboard 200 – Drake 

Самый популярный исполнитель Hot 100 – Drake 

Самый популярный потоковый артист Drake 

Лучший исполнитель по продаже песен​ – Drake

Самые популярные исполнители радиостанций Drake

Самые популярные исполнители R&B – Weeknd 

Лучший тур R&B – Beyonce & JAY-Z 

Лучший рэп-исполнитель  Drake

Лучшая рэп-исполнительница – Cardi B

Лучший рэп-тур​ – Beyoncе & JAY-Z

Лучший рок-исполнитель​ – Imagine Dragons

Лучший рок-тур – Элтон Джон 

Лучший альбом Billboard 200 – Drake

Лучший рэп-альбом  Drake "Scorpion"

Лучшая песня​ Top Hot 100 – Maroon 5 ft. Cardi B "Girls Like You"

Лучшая песня в потоковых медиа (аудио) –Travis Scott "SICKO MODE"

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Теги: Музыка LifeStyle Новости LifeStyle Элтон Джон Cardi B Бейонсе Ариана Гранде
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