Грэмми-2019: объявлены победители престижной премии

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Победители Грэмми 2019 - список победителей премии Грэмми 2019
Грэмми-2019: победители премии

61-я церемония вручения самой престижной музыкальной премии "Грэмми" состоялась в Лос-Анджелесе 10 февраля (17:00 в США, в 03:00 по Киеву). Премия запомнится зрителям многими интересными моментами.

Музыкальная премия Грэмми в 2019 году собрала самых известных звезд музыкальной индустрии, которые соревновались за статуэтки в разных категориях. Триумфаторами премии стали многие вокалисты, в частности, Леди Гага, Ариана Гранде, которая бойкотировала премию, Дуа Липа, Дрейк и другие. Кроме этого, лидер группы Soundgarden Крис Корнелл был посмертно награжден Грэмми в номинации "Лучший рок-исполнитель".

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Полный список победителей премии "Грэмми"

"Запись года" получил Childish Gambino, This Is America.

"Альбомом года" был назван Golden Hour Кейси Масгрейвс.

В номинации "Песня года" победила Childish Gambino, This Is America.

Лучшей новой артисткой стала Дуа Липа.

Лучшее соло-исполнение в стиле поп получила Леди Гага, Joanne.

Лучший альбом в стиле поп достался Вилле Нельсону, My Way.

Кроме того, лучшей танцевальной записью признали трек Дуа Липы и Silk City, Electricity

Лучшей рок песней стала St. Vincent, Masseduction.

Лучшим альбом в жанре современной городской музыки был признан The Carters, Everything Is Love.

"Лучший вокальный поп-альбом" – Ариана Гранде, Sweetener.

"Лучший рэп-альбом" – Cardi B, Invasion of Privacy.

"Лучший рок-альбом" – Greta Van Fleet, From the Fires.

"Лучший альтернативный альбом" – Beck, Colors.

"Лучшая R&B-композиция" – Ларранс Допсона, Джоэль Джеймс, Элла Май и Дижон Макфарлейн, Bood's Up.

"Лучшее R&B-исполнение" – HER Ft. Дэниел Сезар, Best Part.

"Лучший альбом латинской поп-музыки" – Клаудия Брант, Sincera.

"Лучшее музыкальное видео" – Childish Gambino, This Is America.

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Теги: LifeStyle Музыка Награды Grammy
Источник: 24 канал
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