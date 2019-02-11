Грэмми-2019: объявлены победители престижной премии
61-я церемония вручения самой престижной музыкальной премии "Грэмми" состоялась в Лос-Анджелесе 10 февраля (17:00 в США, в 03:00 по Киеву). Премия запомнится зрителям многими интересными моментами.
Музыкальная премия Грэмми в 2019 году собрала самых известных звезд музыкальной индустрии, которые соревновались за статуэтки в разных категориях. Триумфаторами премии стали многие вокалисты, в частности, Леди Гага, Ариана Гранде, которая бойкотировала премию, Дуа Липа, Дрейк и другие. Кроме этого, лидер группы Soundgarden Крис Корнелл был посмертно награжден Грэмми в номинации "Лучший рок-исполнитель".
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Полный список победителей премии "Грэмми"
"Запись года" получил Childish Gambino, This Is America.
"Альбомом года" был назван Golden Hour Кейси Масгрейвс.
В номинации "Песня года" победила Childish Gambino, This Is America.
Лучшей новой артисткой стала Дуа Липа.
Лучшее соло-исполнение в стиле поп получила Леди Гага, Joanne.
Лучший альбом в стиле поп достался Вилле Нельсону, My Way.
Кроме того, лучшей танцевальной записью признали трек Дуа Липы и Silk City, Electricity
Лучшей рок песней стала St. Vincent, Masseduction.
Лучшим альбом в жанре современной городской музыки был признан The Carters, Everything Is Love.
"Лучший вокальный поп-альбом" – Ариана Гранде, Sweetener.
"Лучший рэп-альбом" – Cardi B, Invasion of Privacy.
"Лучший рок-альбом" – Greta Van Fleet, From the Fires.
"Лучший альтернативный альбом" – Beck, Colors.
"Лучшая R&B-композиция" – Ларранс Допсона, Джоэль Джеймс, Элла Май и Дижон Макфарлейн, Bood's Up.
"Лучшее R&B-исполнение" – HER Ft. Дэниел Сезар, Best Part.
"Лучший альбом латинской поп-музыки" – Клаудия Брант, Sincera.
"Лучшее музыкальное видео" – Childish Gambino, This Is America.