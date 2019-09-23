Победители Эмми-2019: какие сериалы получили престижные награды

В ночь с 22 на 23 сентября в Лос-Анджелесе отгремела знаменитая церемония награждения Эмми-2019. Немало известных и любимых сериалов было представлено в престижной телевизионной премии. Среди триумфаторов в категориях оказались "Игра престолов" и "Чернобыль". Следовательно, каким проектам удалось стать лауреатами – читайте на LifeStyle 24.

Традиционно осенью в Лос-Аджелесе проходит церемония вручения желаемой телевизионной награды – Emmy Awards. В этом году 71-я премия состоялась в ночь с 22 на 23 сентября. Ранее мы публиковали список номинантов, триумфаторами которого стали "Игра престолов", "Удивительная миссис Мейзел", а также "Чернобыль".

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Однако не всем лидерам номинаций удалось получить желанную статуэтку, а некоторым из них удалось завоевать сразу несколько наград. К примеру, кроме награды в категории лучший минисериал "Чернобыль" получил награду за сценарий и режиссуру. Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас полный список лауреатов церемонии награждения Эмми-2019.

Победители Эмми-2019:

Лучший комедийный сериал: "Дрянь" (Fleabag)

Лучший драматический сериал: "Игра престолов" (Game of Thrones)

Лучший мини-сериал: "Чернобыль" (Chernobyl)

Лучший актер в драматическом сериале: Билли Портер ("Поза")

Лучшая актриса в драматическом сериале: Джоди Комер ("Убивая Еву")

Лучший драматический актер второго плана: Питер Динклэйдж ("Игра престолов")

Лучшая драматическая актриса второго плана: Джулия Гарнер ("Озарк")

Лучший комедийный актер: Билл Хейдер ("Барри")

Лучшая комедийная актриса: Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь")

Лучший комедийный актер второго плана: Тони Шэлуб ("Удивительная миссис Мейзел")

Лучшая комедийная актриса второго плана: Алекс Борштейн ("Удивительная миссис Мейзел")

Лучший актер в минисериале: Джаррель Джером ("Когда они нас увидят")

Лучшая актриса в минисериале: Мишель Уильямс ("Фосси/Вердон")

Лучший телефильм: "Черное зеркало: Брандашмыг" (Bandersnatch)