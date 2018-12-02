1 декабря в 18:00 во Дворце Спорта в Киеве состоялась главная музыкальная премия Украины "M1 Music Awards. 4 Seasons". Поэтому, лучшие звезды украинского шоу-бизнеса собрались на грандиозном событии, чтобы побороться за желанную награду в музыкальной премии по версии телеканала М1.

Это четвертое по счету ежегодное вручение наград, которое собрало лучших представителей украинской музыкальной индустрии. Кроме того, на главной сцене такие звезды как Тина Кароль, "Время и Стекло", Монатик, NK | Настя Каменских, Alyosha, ALEKSEEV, The Hardkiss, Michelle Andrade, Ирина Билык, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульская, KAZKA, Александр Пономарев и "Антитела".

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Главным продюсером музыкальной премии была украинская певица и четырехкратная обладательница "М1 Music Awards" Тина Кароль. Список победителей объявлен на официальной странице M1 в Facebook.

Список победителей в номинациях M1 Music Awards 2018

Певица года – NK|Настя Каменских

Певец года – Олег Винник

Группа года – "Время и стекло"

Прорыв года – KAZKA

Dance parade – MARUV & BOOSIN — Drunk Groove.

Альтернатива года – "The HARDKISS"

Хит года – KAZKA

Клип года – NK"Настя Каменских – "Это моя ночь"

Проект года – MONATIK и Надя Дорофеева "Глубоко"

Золотой граммофон – Мишель Андраде

Червона рута – Александр Пономарев