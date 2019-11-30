Победители премии M1 Music Awards 2019: кто из исполнителей получил награду

В субботу, 30 ноября, во Дворце Спорта в Киеве состоялось вручение одной из самых главных музыкальных премий "M1 Music Awards. 5 Seasons". На грандиозном шоу собрались все звезды украинского шоу-бизнеса, чтобы побороться за главную награду музыкальной премии по версии телеканала М1.

Церемония вручения наград состоялась в пятый раз. На одной сцене собрались самые известные представители украинского шоу-бизнеса: NK, Michelle Andrade, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, MONATIK, "Время и Стекло", "Антитела", Сергей Бабкин, alyona alyona и Melovin. Некоторые артисты и группы получили несколько статуэток, став триумфаторами премии.

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Интересно, что Тина Кароль во второй раз стала музыкальной продюсером премии. Она пригласила на шоу самых популярных исполнителей, которые представили успешные хиты из своего репертуара. В прошлом году Тина Кароль получила награду "За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии".

Список победителей в номинациях M1 Music Awards 2019:

Певица года – NK (Настя Каменских).

Певец года – Монатик

Группа года – Время и Стекло

Фаворит года – Время и Стекло

Прорыв года – MELOVIN

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Dance parade – Монатик "Love It Ритм"

"Рок, только рок" – Без обмежень "Зорі запалали"

Хит года – Время и Стекло "Дым"

За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии – Верка Сердючка

Клип года – Монатик "Каждый раз"

Червона рута – NK "Обіцяю"

Золотой граммофон – Тина Кароль "Сила высоты"

Что такое M1 Music Awards

"M1 Music Awards" – это масштабное и престижное событие шоу-бизнеса, проводимое телеканалом М1 и компанией "Таврийские Игры" с 2014 года. Ежегодно торжественная церемония собирает полный зал Дворца Спорта и миллионы зрителей перед телеэкранами и в сети YouTube.