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Победители премии Оскар-2020: список

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Список победителей Оскара-2020 / Коллаж: LifeStyle 24

Прямо сейчас, в ночь с 9 на 10 февраля, в Лос-Анджелесе проходит самая престижная кинопремия года – Оскар-2020. Традиционно самые известные и талантливые звезды получают свои награды в Dolby Theatre. Итак, Американская академия киноискусства назвала первые имена победителей.

Имена номинантов на Оскар-2020 были объявлены еще 13 января, после чего 27 января кандидаты на престижную премию собрались на традиционном ланче.

Кстати, здесь: Оскар-2020: список номинантов престижной премии

Позже, 30 января, началось голосование за победителей, которое завершилось несколько дней назад, 4 февраля. В течении последнего месяца звезды, которые номинированы на Оскар-2020, были в ожидании даты проведения, а уже сегодня, в ночь с 9 на 10 февраля, узнали имена лауреатов.

Добавим, что в этом году Оскар-2020 во второй раз проходит без ведущего, а объявлять победителей выходят знаменитости, которые не были заявлены в списке номинантов.

Американская академия киноискусства еще 22 января назвала главных номинантов премии Оскар-2020. Кто получил главные кинопремии года – смотрите в нашем списке.

Победители премии Оскар-2020

Лучшая мужская роль второго плана – Брэд Питт ("Однажды в Голливуде");

Лучший анимационный полнометражный фильм – "История игрушек 4";

Лучший анимационный короткометражный фильм – "Hair Love";

 

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Оскар-2020: список номинантов престижной премии
9 февраля
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Новости LifeStyle Оскар 2020 Оскар Награды Голливуд
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