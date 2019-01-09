Победители премии BAFTA 2019 в Лондоне: список

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Победители премии BAFTA 2019
Победители премии BAFTA 2019

10 февраля в Лондоне отгремела престижная ежегодная премия BAFTA Awards 2019. На событие приехало множество звезд, а также члены королевской семьи – герцоги Кембриджские.

Драма мексиканского режиссера Альфонса Куарона "Рома" (Roma) выиграла в категории "Лучший фильм". Куарон также стал "Лучшим режиссером".

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Историческая лента "Фаворитка" режиссера Йоргоса Лантимоса, которая стала лидером по количеству номинаций и фигурировала в 12 категориях, получила премию BAFTA как лучший британский фильм.

Победители премии BAFTA Awards 2019

Лучший фильм: "Рим", Альфонсо Куарон

Лучший британский фильм: "Фаворитка", Йоргос Лантимос

Лучший режиссер: Альфонсо Куарон, "Рим"

Лучший оригинальный сценарий: "Фаворитка", Йоргос Лантимос

Лучший сценарий: "Черный клановец", Спайк Ли

Лучшая актриса: Оливия Колман, "Фаворитка"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от BAFTA (@bafta)

 

Лучший актер: Рами Малек, "Богемская рапсодия"

Лучшая актриса второго плана: Рейчел Вайс, "Фаворитка"

Лучший актер второго плана: Махершала Али, "Зеленая книга"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от BAFTA (@bafta)

 

Лучшая новая звезда: Летишией Райт

Лучший фильм на иностранном языке: "Рома", Альфонсо Куарон

Лучший анимационный фильм: "Человек-паук: Через вселенные", Питер Рэмзи, Боб Прсичетти и Родни Ротман

Лучший дизайн костюмов: "Фаворитка", Сэнди Пауэлл

Лучшая оригинальная музыка: "Звезда родилась", Брэдли Купер

Лучший макияж и прически: "Фаворитка"

Лучшие спецэффекты: "Черная пантера"

 

 

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Теги: LifeStyle Новости культуры BAFTA
Источник: 24 канал
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