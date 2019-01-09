Победители премии BAFTA 2019 в Лондоне: список
10 февраля в Лондоне отгремела престижная ежегодная премия BAFTA Awards 2019. На событие приехало множество звезд, а также члены королевской семьи – герцоги Кембриджские.
Драма мексиканского режиссера Альфонса Куарона "Рома" (Roma) выиграла в категории "Лучший фильм". Куарон также стал "Лучшим режиссером".
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Историческая лента "Фаворитка" режиссера Йоргоса Лантимоса, которая стала лидером по количеству номинаций и фигурировала в 12 категориях, получила премию BAFTA как лучший британский фильм.
Победители премии BAFTA Awards 2019
Лучший фильм: "Рим", Альфонсо Куарон
Лучший британский фильм: "Фаворитка", Йоргос Лантимос
Лучший режиссер: Альфонсо Куарон, "Рим"
Лучший оригинальный сценарий: "Фаворитка", Йоргос Лантимос
Лучший сценарий: "Черный клановец", Спайк Ли
Лучшая актриса: Оливия Колман, "Фаворитка"
Лучший актер: Рами Малек, "Богемская рапсодия"
Лучшая актриса второго плана: Рейчел Вайс, "Фаворитка"
Лучший актер второго плана: Махершала Али, "Зеленая книга"
Лучшая новая звезда: Летишией Райт
Лучший фильм на иностранном языке: "Рома", Альфонсо Куарон
Лучший анимационный фильм: "Человек-паук: Через вселенные", Питер Рэмзи, Боб Прсичетти и Родни Ротман
Лучший дизайн костюмов: "Фаворитка", Сэнди Пауэлл
Лучшая оригинальная музыка: "Звезда родилась", Брэдли Купер
Лучший макияж и прически: "Фаворитка"
Лучшие спецэффекты: "Черная пантера"