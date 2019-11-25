"Танцы со звездами 2019" 14 выпуск: Ксения Мишина и Евгений Кот победили в шоу

Пожалуй, финал развлекательного проекта "Танцы со звездами 2019" стал одним из самых непрогнозируемых. Все потому, что победу одержали Ксения Мишина и Евгений Кот, которые обошли главных фаворитов проекта.

24 ноября в Украине отгремел грандиозный финал шоу "Танцы со звездами 2019". Немало звездных гостей пришли на съемочную площадку, чтобы поддержать своих фаворитов. Кроме этого, знаменитые украинские певцы выступили со своими хитами в прямом эфире проекта. Но несмотря на такие сюрпризы от организаторов шоу все внимание зрителей было приковано к главному вопросу – кто же одержал победу на "Танцах со звездами 2019".

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Испытания в финале шоу "Танцы со звездами 2019" было нелегким. Пары показали не только эффектные постановки, но и импровизированные выступления "за победу". По результатам всех этапов шоу, третье место заняли Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.

"Я каждый ефир готовила прощальную речь, ведь была уверена, что выйду из шоу. Но теперь не готовилась... Я очень сильно изменилась, выросла, благодаря вам, дорогие зрители, и моему "Дизель-Шоу". Но больше всего я благодарна Дмитрию", – призналась Виктория Булитко.

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Победу одержали Ксения Мишина и Евгений Кот, опередив соперников всего на несколько голосов. Поэтому второе место заняли Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. После объявления результатов зрители засыпали овациями пару, а сторонники задарили актрису цветами.

"Я смотрю этот проект с первых сезонов. Для меня это шоу – это жизнь", – отметила Анна Ризатдинова.

А вот победители шоу не сдерживали своего восторга от победы. Ксения Мишина осуществила свой замысел и принесла золотой кубок своему сыну.

"Я не верю! Хочу поблагодарить всех, кто работает здесь и творит эту феерию. Судьи, вы всегда были главными мотиваторами для нас... Спасибо семье, которая меня поддерживала. И главному моему мотиватору и ценному человеку в жизни – моему сыну. И Евгению, я так хотела, чтобы он победил", – поблагодарила победительница шоу Ксения Мишина.

Что известно о проекте "Танцы со звездами"?Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Повар, знаменитые хореографы Григорий Чапкис, Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале "1+1". Получилось 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.