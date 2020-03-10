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Известны первые имена победителей премии YUNA 2020: среди лауреатов Аlyona Аlyona и Монатик

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Уже 24 марта во Дворце "Украина" состоится официальная церемония награждения лауреатов музыкальной премии YUNA 2020. Однако вчера, 9 марта, прошла пре-пати премии церемонии, на которой объявили победителей в 4 номинациях. Статуэтки получили Аlyona Аlyona, Монатик, Alina Pash, Луна и MARUV.

В понедельник в столичном отеле Hilton состоялось пре-пати премии YUNA 2020. Организаторы обнародовали имена номинантов еще в декабре прошлого года, а всего за несколько недель до официальной церемонии назвали победителей в четырех номинациях.

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Так, статуэтки одной из самых престижных премий YUNA 2020 уже получил дуэт Аlyona Аlyona и Alina Pash за трек "Падло" в категории "Лучший хип-хоп хит". Успешного исполнителя Монатика, который покоряет зарубежную публику и украинских слушателей не только качественной музыкой, но и феерическими шоу, наградили в номинации "Лучший менеджмент артиста". Стоит отметить, что вместо него статуэтку получила его жена Ирина Демичева.

Аlyona Аlyona & Alina Pash – Падло: смотрите видео онлайн

Также YUNA 2020 наградила певицу Луна, присудив победу в категории "Новый формат". Российская гастролерша MARUV также не осталась без награды. Ее трек Siren Song признали "Лучшим электронным хитом". Напомним, что скандальная артистка претендовала на премии от страны-агрессора и появлялась на красных дорожках в Москве, однако это не мешает ей получать признание и от отечественных музыкальных экспертов.

Другие победители в многочисленных категориях станут известны уже 24 марта. На церемонии награждения во Дворце "Украина" выступят MARUV, MELOVIN, MONATIK, Alina Pash & Krut и Артем Пивоваров.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Награды MARUV Alyona Alyona Монатик
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