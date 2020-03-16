Золотая малина-2020: кто получил самую позорную премию Голливуда – список

Хотя в последние годы Голливуд поражает качественными кинолентами, есть и такие фильмы, которые не получили одобрения ни у критиков, ни у зрителей. Поэтому каждый год актеры и режиссеры получают самые позорные премии за свою работу – "Золотую малину". В 2020-м оглашение результатов состоялось в ночь на 16 марта.

Как известно, еще в середине января организаторы так называемого "антиоскара" объявили список претендентов на "Золотую малину". Худшими киноработами признали знаменитые фильмы, которым прочили оглушительный успех. В частности, мюзикл "Кошки" с Тейлор Свифт попал сразу в несколько номинаций и стал безоговорочным лидером премии.

Важно: Золотая малина 2020: номинанты на известный во всем мире "антиоскар"

Кто же получил премию на юбилейной, 40-й церемонии награждения – ознакомьтесь в материале LifeStyle 24.

"Золотая малина-2020": список лауреатов

Худший фильм – "Кошки"

Худший актер – Джон Траволта (The Fanatic и Trading Paint)



Джон Траволта получил "Золотую малину" / Gold Derby

Худшая актриса – Хиллари Дафф ("Призраки Шэрон Тейт")

Худшая мужская роль второго плана – Джеймс Корден ("Кошки")

Худшая женская роль второго плана – Ребел Уилсон ("Кошки")

Худший сценарий – "Кошки"

Худший режиссер – Том Хупер ("Кошки")

Смотрите трейлер к фильму "Кошки": видео

Худший римейк или сиквел – "Рэмбо: Последняя кровь"

Награда за возврат к качественному кино – Эдди Мерфи ("Меня зовут Долемайт")



Эдди Мерфи – лауреат "Золотой малины" / Кадр из фильма

Что такое "Золотая малина"? Впервые худшие киноработы отметили в 1981 году. Основал премию "Золотая малина", или же "Раззи" американец Джон Уилсон. В номинациях отмечают худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, саундтрек и фильм года. Интересно, что "Золотая малина" является своеобразным дополнением к знаменитому "Оскару". По традиции, оглашение лауреатов происходит после легендарной церемонии.



Победителей "Золотой малины" выбирают более 500 анонимных членов так называемого Фонда премии из 12 стран мира. Свои голоса они передают организаторам в почтовом формате. Призом для лауреатов является ироничная пластмассовая ягода малины, покрытая золотой краской.