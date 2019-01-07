Золотой глобус 2019: все победители кинопремии

7 января в США прошло одно из самых ожидаемых событий года – вручение премий "Золотой глобус 2019". Уже известны имена знаменитостей, которые получили престижную награду.

"Золотой глобус 2019": список победителей Читайте также: Журнал GQ выбрал самого стильного мужчину 2018 года Лучшая драма: "Богемская рапсодия"; Лучший драматический актер: Рами Малек, "Богемская рапсодия"; Лучший актер комедии или мюзикла: Кристиан Бейл, "Власть"; Лучшая актриса комедии или мюзикла: Оливия Коулмен, "Фаворитка"; Лучший режиссер: Альфонсо Куарон, "Рома"; Лучший актер второго плана: Махершала Али, "Зеленая книга"; Лучшая актриса второго плана: Реджина Кинг, "Если Бил-стрит могла бы заговорить"; Лучший сценарий фильма: Питер Фарелли, Ник Валелонга, Брайан Карри, "Зеленая книга". Лучшая женская драматическая роль: Гленн Клоуз, "Жена" Лучший анимационный фильм: "Человек-паук: Через Вселенные" Лучший саундтрек: Shallow "Звезда родилась"

Леди Гага / Getty Images Лучший иностранный фильм: "Рома", Мексика Лучший телевизионный драматический сериал: "Американцы" Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл): "Метод Комински" Лучший драматический актер сериала: Ричард Мэдден, "Телохранитель" Лучшая драматическая актриса сериала: Сандра О, "Убивая Еву" Лучший комедийный актер сериала: Майкл Дуглас, "Метод Комински" Лучшая комедийная актриса сериала: Рейчел Броснахэн, "Удивительная миссис Мейзел" Лучший мини-сериал или фильм для ТВ: "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче" Лучшая актриса мини-сериала или фильма для ТВ: Патриция Аркетт, "Побег из тюрьмы Даннемора" Лучшая актриса второго плана мини-сериала или фильма для ТВ: Патриша Кларксон, "Острые предметы" Лучший актер мини-сериала или фильма для ТВ: Даррен Крисс, "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче" Лучший актер второго плана мини-сериала или фильма для ТВ: Бен Уишоу, "Чрезвычайно английский скандал"