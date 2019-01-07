Золотой глобус 2019: все победители кинопремии

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Победители Золотой глобус 2019 - список, кто победил в премии
Ник Валелонга / www.indiewire.com

7 января в США прошло одно из самых ожидаемых событий года – вручение премий "Золотой глобус 2019". Уже известны имена знаменитостей, которые получили престижную награду.

"Золотой глобус 2019": список победителей

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Лучшая драма: "Богемская рапсодия";

Лучший драматический актер: Рами Малек, "Богемская рапсодия";

Лучший актер комедии или мюзикла: Кристиан Бейл, "Власть";

Лучшая актриса комедии или мюзикла: Оливия Коулмен, "Фаворитка";

Лучший режиссер: Альфонсо Куарон, "Рома";

Лучший актер второго плана: Махершала Али, "Зеленая книга";

Лучшая актриса второго плана: Реджина Кинг, "Если Бил-стрит могла бы заговорить";

Лучший сценарий фильма: Питер Фарелли, Ник Валелонга, Брайан Карри, "Зеленая книга".

Лучшая женская драматическая роль: Гленн Клоуз, "Жена"

Лучший анимационный фильм: "Человек-паук: Через Вселенные"

Лучший саундтрек: Shallow "Звезда родилась"


Леди Гага / Getty Images

Лучший иностранный фильм: "Рома", Мексика

Лучший телевизионный драматический сериал: "Американцы"

Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл): "Метод Комински"

Лучший драматический актер сериала: Ричард Мэдден, "Телохранитель"

Лучшая драматическая актриса сериала: Сандра О, "Убивая Еву"

Лучший комедийный актер сериала: Майкл Дуглас, "Метод Комински"

Лучшая комедийная актриса сериала: Рейчел Броснахэн, "Удивительная миссис Мейзел"

Лучший мини-сериал или фильм для ТВ: "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"

Лучшая актриса мини-сериала или фильма для ТВ: Патриция Аркетт, "Побег из тюрьмы Даннемора"

Лучшая актриса второго плана мини-сериала или фильма для ТВ: Патриша Кларксон, "Острые предметы"

Лучший актер мини-сериала или фильма для ТВ: Даррен Крисс, "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"

Лучший актер второго плана мини-сериала или фильма для ТВ: Бен Уишоу, "Чрезвычайно английский скандал"

Теги: LifeStyle Музыка Голливуд Золотой глобус Награды
Источник: 24 канал
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