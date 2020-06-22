Победительница 4 сезона шоу "Голос. Дети" Данелия Тулешова приняла участие в американском шоу талантов Americas Got Talent, где покорила судей. Девочка в очередной раз продемонстрировала чрезвычайно красивый вокал на международной сцене.

Данелия Кулешова, которая родом из Казахстана, продолжает покорять мировые музыкальные площадки. Юная звезда вышла на сцену талант-шоу в США. Несколько дней назад видео ее выступления взбудоражило сеть.

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Данелия Кулешова на Americas Got Talent

13-летняя Данелия осуществила свою мечту. Она выступила на одной из самых популярных американских площадок – Americas Got Talent.

Кулешова исполнила песню Tears Of Gold певицы Faouzia. Судьи, среди которых – Хайди Клум и София Вергара, были в восторге от ее выступления и в результате девочка получила четыре заветных "да". Зрители и почетные судьи аплодировали Данелии стоя.

Менее чем за неделю видео выступления, которое опубликовали в ютубе, просмотрели более миллиона раз. Пользователи сети активно комментируют его и желают Данелии победы.

Данелия Кулешова на Americas Got Talent: смотрите видео онлайн

Реакция Монатика на выступление Данелии

Во время участия девочки в четвертом сезоне "Голос. Дети" ее звездным тренером был Монатик. Именно он помог юному таланту одержать победу. Во время прямого включения в студию "Завтрака с 1+1" артист прокомментировал выступление своей бывшей подопечной.

"Мы с Данелией на связи, но не успели обсудить ее выступление. Я горжусь ею. То, что я сделал на "Голос. Дети" – лишь капля в ее океане таланта. Еще тогда я знал, что своим талантом она будет завоевывать весь мир, и сейчас она это доказывает. Я вовсе не удивлен тому, что сейчас происходит – это очень талантливый ребенок и вокалистка, которая развивается с каждым годом, а мы наблюдаем за ней всей семьей", – отметил мультиартист.