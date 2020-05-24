Победительница "Холостяка-10" Даша показала фото страстного поцелуя с Максом в финале

В пятницу, 22 мая, главный герой десятого сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк сделал свой финальный выбор. Он признался, что хочет быть вместе и строить отношения с Дашей Ульяновой. Девушка поделилась страстным фото самого романтичного момента их истории на проекте.

Хотя юбилейный сезон "Холостяка" закончился, однако активные обсуждения вокруг него продолжаются до сих пор. Финалистки делятся невероятно красивыми фотографиями и своими впечатлениями от пережитого. Так, на личной странице Даши в инстаграме появилось потрясающее фото.

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Каким кадром поделилась Даша?

Победительница "Холостяка-10" решила обнародовать романтический снимок, где показала страстный поцелуй с Максимом. Он случился после того, как в финале Макс сказал, что хочет быть вместе с ней. Тогда влюбленные не скрывали своих эмоций и чувств, а сполна показали их.

На фотографии видим Дашу в невероятно красивом белом кружевном платье и Максима в черном костюме. Они позируют в одном из красивейших мест Барселоны, где и проходила последняя церемония роз.

Особого жара добавляет поцелуй пары.

Что известно об отношениях Даши и Максима?

Даша решила принять участие в десятом сезоне шоу "Холостяк", главным героем которого стал пилот Максим Михайлюк. Девушка сразу привлекла его внимание, ведь во время первой встречи продемонстрировала свою гибкость и сексуальность посредством танца. Она с детства занимается гимнастикой, поэтому мастерски смогла выполнить все движения.

Однако бывали случаи, когда Даша едва не покидала шоу. Впервые это произошло в Таиланде. Тогда Максим сказал, что хочет провести ее, однако они пошли купаться в бассейне, где участница получила розу и осталась в проекте.

В одном из видеообращений Ульянова сказала, что Максим устраивает мало свиданий с ней. Во время церемонии роз он решил проводить Дашу до автомобиля, однако, открыв дверь авто, она увидела внутри приглашение на свидание в Египте.

Их история на проекте была очень неожиданной и эмоциональной, однако Даше все-таки удалось пленить сердце Макса, и они попробуют построить отношения вне шоу.