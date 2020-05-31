Победительница десятого шоу "Холостяк" высказалась относительно финала и ее отношений с Максимом Михайлюком. Девушка попросила не проводить расследований и оставить эту ситуацию.

Известно, что после проекта история любви Даши и Максима не имела продолжения. Вокруг этого идут многие разговоры в сети. Девушка опубликовала сообщение на личной странице в инстаграме, в котором обратилась к поклонникам.

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Что написала Даша?

Победительница "Холостяка" отметила, что не будет плакать и опускать руки. Также ей не нужно сочувствие, ведь его у нее было более, чем достаточно. Она отметила, в этом никто не виноват.

Так случилось и я бы попросила вас не вести собственные расследования. По моему мнению, это уже не имеет никакого смысла,

– попросила Даша.

Девушка говорит, что живет сегодняшним днем, ставит новые цели и продолжает верить в сказку, в которой ей действительно повезло побывать на проекте "Холостяк".

Почему love story Даши и Максима закончилась?

Во время пост-шоу "Холостяка-10" Даша сообщила, что они с Максимом расстались. Причиной этого стало признание Макса о том, что у него был интим на проекте с другой девушкой. Для Даши такой поступок мужчины был очень болезненным и она не смогла простить ему.

По словам Максима, близость с другой у него была еще до финала. Он не давал участницам никаких гарантий или обещаний и не считает, что предал Дашу. Холостяк говорит, что имел отдельную историю, которая по-разному развивалась, с каждой из девушек.