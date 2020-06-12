Победительница десятого сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова несмотря на то, что получила в финале заветное колечко, так и не смогла продолжить отношения с Максимом Михайлюком. Девушка заявила, что чувствует влюбленность, но не против возобновить отношения с Максимом.

Известно, что после проекта история любви Даши и Максима не имела продолжения. Вокруг этого до сих пор идут много разговоров в сети. Однако Даша не опустила руки, активно ведет свою страницу в инстаграме и рассказывает о своей жизни подписчикам.

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Даша Ульянова влюблена

Недавно девушка дала интервью программе TrueStory на ютуб-канале. Во время разговора на вопрос, влюблена ли Даша, девушка ответила положительно.

Да. Мне стало легче, я выдохнула после этого всего. Во время карантина не получилось построить отношения, я очень переживала за это. Сейчас я чувствую любовь к себе,

– отметила девушка.

Кто именно завоевал сердце 23-летней гимнастки пока неизвестно, девушка открыто заявляет, что у нее есть множество поклонников мужского пола. По словам Даши, все ее бывшие активизировались и даже пытаются снова построить с ней отношения.

Победительница шоу "Холостяк" не снимает кольца

Что интересно, девушка не снимает кольцо, которое подарил ей Максим Михайлюк и не исключает возможности продолжения отношений.

"Отношений после проекта не было, мы даже не дали им такого шанса. Возможно, со временем что-то изменится. Я не исключаю такой возможности. На пост-шоу я уже говорила, что несмотря на ситуацию, которая произошла, это не отменяет всего того, что произошло. Он мне понравился. У меня были чувства к нему. Это кольцо – память о том, что между нами было, поэтому пока его снимать я не готова", – рассказала Даша.

Что известно об отношениях Даши и Максима

Во время пост-шоу "Холостяка-10" Даша всем призналась, что они с Максимом разорвали отношения. Причиной этого стало признание Макса о том, что у него был интим на проекте с другой девушкой. Для Даши такой поступок мужчины был очень болезненным и она не смогла простить его.

По словам Максима, близость с другой у него была еще до финала. Он не давал участникам никаких гарантий или обещаний и не считает, что предал Дашу. Холостяк отметил, что имел отдельную историю, которая по-разному развивалась, с каждой из девушек.