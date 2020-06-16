Победительница десятого шоу "Холостяк" Даша Ульянова еще на первом знакомстве продемонстрировала всем свою непревзойденную растяжку. 23-летняя гимнастка не перестает удивлять своих фанатов, поэтому опубликовала новый впечатляющий кадр.

Своей гибкостью Даша сразу заполучила сердце "Холостяка" Максима Михайлюка. Участница реалити-шоу стала первой девушкой, с которой поцеловался главный герой на первом свидании, а также именно для нее Максим устроил сюрприз и пригласил на свидание в Египет, где девушка могла провести время наедине с Максимом.

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Теперь Даша удивляет растяжкой всех своих поклонников и даже планирует запустить собственный курс, чтобы научить всех желающих также стать на шпагат.

В своем личном профиле в инстаграме Даша Ульянова довольно часто публикует откровенные фотографии и свою непревзойденную растяжку, поэтому некоторые пользователи в сети сравнивают ее с Анастасией Волочковой и заявляют, что подобный кадр они уже где-то видели.

Победительница шоу "Холостяк" в кадре позировала в черной футболке, джинсах и кроссовках. Свой шпагат Даша продемонстрировала став одной ногой на автомобиль Lexus, а другой – на Mercedes.

Поклонники девушки не остались в стороне и написали много приятных слов в комментариях.

"Молодец. Ты столько лет трудилась в спорте, умничка", "Ван Дамм в женском лице", "Даша, ты шикарная", "Как всегда очаровательна. Просто нереально красивая", – комментировали поклонники.