Победительница десятого сезона романтического шоу страны "Холостяк" Даша Ульянова в очередной раз взбудоражила сеть эротическим фото. Девушка позировала у бассейна, демонстрируя свою сексуальность.

Манящий кадр экс-холостячка опубликовала на личной странице в Инстаграме. Она не стесняется предстать перед камерой в откровенном наряде или вообще без него. Девушка каждый раз показывает сексуальность и женственность, будоражит сеть.

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24-летняя красавица решила отдохнуть от повседневных забот. Для этого она выбрала один из загородных комплексов, где мало людей и можно порелаксировать.

На эффектной фотографии, которую обнародовала Ульянова, она позирует и фоне леса, выгнувшись возле бассейна. Даша одета в кислотно-желтый купальник, который красиво подчеркнул ее аппетитные формы. Также внимание привлекают длинные стройные ноги девушки. Фото в очередной раз продемонстрировало ее изящное тело и элегантную пластику.

Солнечный день, хорошая компания и яркий купальник – залог прекрасного дня,

– подписала фото Даша.

Даша Ульянова эротично позировала у бассейна / Instagram / @dasha_ulyanovaa