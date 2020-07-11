Победительница десятого сезона романтического шоу "Холостяк" Даша Ульянова не прекращает делиться с поклонниками эротическими фотографиями. В сети она выложила фотографию, на которой показала пышную обнаженную грудь.

Жаркий кадр появился на личной странице Даши в инстаграме. Она уверена в себе и каждый раз демонстрирует это, когда предстает перед камерой в откровенных и соблазнительных образах.

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24-летняя красавица не теряет ни одной возможности похвастаться спортивной фигурой. Едва ли не на каждом фото она показывает свою гибкость, женственность и сексуальность.

Даша знает, как привлечь к себе внимание публики. Во время одной из фотосессий она предстала перед камерой в черных облегающих лосинах, которые подчеркнули ее длинные стройные ноги, и топе с откровенным декольте. Волосы Ульянова уложила в локоны, а две пряди мягко спадали на лицо, придавая ее образу игривости. Макияж экс-холостячка сделала в коричневых оттенках и нарисовала идеальные черные стрелки на веках. Ее шею украшала красивая цепочка.

Гимнастка выбрала для снимка позу, чтобы сделать акцент на соблазнительном декольте. Даже через камеру она манила проникновенным и страстным взглядом.



Сексуальная Даша Ульянова / Instagram / dasha_ulyanovaa