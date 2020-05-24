Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова позировала топлес: фото 18+

Победительница десятого сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова поразила поклонников чрезвычайно откровенным фото. На фотографии, которая уже успела взбудоражить сеть, девушка позирует топлес.

Хотя финал юбилейного сезона самого романтичного шоу страны уже позади и Максим Михайлюк сделал свой выбор, однако активные обсуждения вокруг развития событий в последнем выпуске не утихают. Также участники делятся своими впечатлениями и эмоциями с поклонниками. Кроме этого, в сети можно увидеть много интересных и невероятных фотографий с "Холостяка". Так, на личной странице победительницы в инстаграме появилось фото, которое потрясло зрителей.

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На пикантном снимке Даша позирует полностью обнаженной. Можно увидеть лишь фрагмент ее трусиков черного цвета, а обнаженную грудь девушка прикрыла руками. Такой кадр вызвал активные обсуждения в сети.

Свои роскошные длинные волосы Даша уложила в легкие локоны, а отдельные пряди падают ей на лицо и придают образу еще большей сексуальности. На лице у нее насыщенный макияж с акцентом на глазах и матовой помадой нюдового цвета на губах.

Привлекают внимание руки Ульяновой. Она показала их так, что видно то же кольцо, которое Максим вручил ей в финале.

Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова / Instagram / @dasha_ulyanovaa