Гимнастка Даша Ульянова после победы на проекте "Холостяк-10" разорвала отношения с пилотом Максимом Михайлюком из-за его интима с другой участницей. Девушка успела познакомить главного героя со своей семьей, однако после измены мужчины ее отец откровенно сожалеет о теплой встрече с ним в своем доме.

После завершения проекта Даша Ульянова активно развивает личный блог в инстаграме и чуть ли не ежедневно отвечает поклонникам на наиболее популярные вопросы. Большинство из них касаются реалити-шоу "Холостяк" и болезненного разрыва с Максимом Михайлюком. Так, девушка откровенно рассказала, какие эмоции у ее отца вызвало признание пилота об измене.

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В очередном инстаграм-посте Даша призналась, что, как и большинство ее фолловеров, рассчитывала на сказочные отношения и красивую историю любви после проекта. Однако жизнь после "Холостяка" сложилась по-другому. Она искренне верит в то, что у Вселенной на нее "особые планы" и она обязательно будет счастливой, однако впоследствии.

Между тем поклонникам интересно узнать, как отреагировала семья Даши Ульяновой на завершение отношений с Максимом. Стоит отметить, что за несколько шагов до финала девушка пригласила главного героя проекта в родной город Кривой Рог, где он познакомился с ее мамой, папой и младшими братьями-близнецами и даже побывал в их доме. Первая встреча семьи победительницы с пилотом была теплой и трогательной, а отец девушки приглашал Максима в гости независимо от того, как сложатся отношения героя с его дочерью. Однако в комментариях Даша призналась, что позиция папы кардинально изменилась после измены Макса.

Отец жалеет, что пустил его на порог,

– шокировала признанием Даша Ульянова.



Реакция отца Даши Ульяновой на измену Макса Михайлюка / Instagram / @dasha_ulyanovaa

Напомним, что о сексе Максима Михайлюка с другой участницей проекта Даша узнала после финала и возвращения в Украину. Пилот на протяжении трех недель не решался рассказать избраннице правду, однако после его признания она решила разорвать отношения. Гимнастка расценила этот поступок как измену, которую простить не смогла.