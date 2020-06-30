Победительница десятого сезона самого романтического шоу страны "Холостяк" Даша Ульянова эмоционально высказалась об участии в проекте. Она отметила, что для такого реалити нужно быть сильным человеком, ведь "Холостяк" – это тернистый путь.

Даша поделилась мыслями на личной странице в Инстаграме. Она призналась, что получает много сообщений, в которых ей говорят, что достигла всего благодаря участию в проекте: ничего не делала, но все имеет.

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"Конечно, пришла на "Холостяк" и теперь сидишь на всем готовом", "Даша перед камерой покрутилась, села на шпагат и теперь популярна", "Губы свои показала и теперь все ее знают" – вот такие слова часто читает Ульянова от пользователей сети. Девушка не понимает, почему всем кажется, что участие в таком проекте, как "Холостяк" – это очень легко.

"Холостяк" – это для сильных людей, готовых сложным тернистым путем идти к своей любви. Сколько конфликтов, недосыпаний, стрессов, разочарований и боли испытывают многие участницы. А сколько девушек одним неосторожным поступком опозорились на всю страну. И если это не их личный план черного пиара, то выглядит довольно печально,

– отметила Даша.

Победительница рассказала, что "Холостяк" – это сериал на реальных событиях, живой дневник многих людей. Во время участия в таком проекте важно держаться достойно. Только такие участницы затем нравятся аудитории и сплачивают вокруг себя по-настоящему "своих" людей.