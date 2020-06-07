Победительница десятого сезона самого романтического шоу страны "Холостяк" Даша Ульянова в очередной раз похвасталась пикантными формами. Девушка показала грудь, представ перед камерой в расстегнутой рубашке.

Даша Ульянова опубликовала на личной странице в инстаграме очередные фото, которые взбудоражили сеть. Девушка в очередной раз позировала в эротическом образе.

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Любимица зрителей "Холостяка" после финала проекта неоднократно распространяла фотографии, на которых предстала в откровенных образах и даже топлесс. Она не прекращает демонстрировать стройную и спортивную фигуру, привлекая внимание к своей личности.

На фотографиях Даша предстала в белой рубашке, которую расстегнула так, чтобы было видно изысканный бюстгальтер черного цвета. Таким образом она подчеркнула пикантное декольте.

Длинные волосы Ульянова уложила в роскошные локоны, а на лице сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах и нежно-коричневой помадой на губах. Среди аксессуаров ее образ дополняли минималистичные серьги.



Даша Ульянова в расстегнутой рубашке / Instagram / @dasha_ulyanovaa

Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова / Instagram / @dasha_ulyanovaa