Хотя на постшоу главный герой 10 сезона "Холостяка" Максим Михайлюк попал в громкий секс-скандал, победительница шоу Даша продолжает носить его подарок. Кольцо с бриллиантом красавица показала в сети и объяснила, почему не избавилась от украшения.

Почему Даша Ульянова сохранила перстень

Еще 22 мая на экраны вышел последний эпизод романтического шоу "Холостяк-10". Среди двух красавиц Максим Михайлюк выбрал гимнастку Дарью Ульянову. По условиям проекта, девушка получила от главного героя перстень с бриллиантом, который даже после громкого секс-скандала продолжает носить.

Интересно: "Холостяк" Максим Михайлюк обратился к поклонникам после секс-скандала

На инстаграм-странице Даша Ульянова активно публикует фото со своих будней. Поэтому неоднократно демонстрировала бриллиантовое кольцо поклонникам. Следовательно страницу Даши засыпали вопросами об отношениях с Максимом и причине, почему девушка оставила драгоценность. Победительница шоу решила не держать интригу и лаконично ответила подписчикам своего блога.

Перстень просто не хочу снимать, он мне очень нравится,

– написала в ответ Даша Ульянова.

Что известно о скандале с "Холостяком-10"

После женитьбы Никиты Добрынина и Даши Квитковой тысячи зрителей ожидали, что и история Максима Михайлюка с победительницей проекта Дашей будет иметь продолжение. Однако на постшоу пара заявила, что не смогла построить отношения в реальной жизни. Причиной стало признание Максима, что на шоу он имел секс с одной из участниц. Это девушка восприняла как измену.

Сам Максим Михайлюк понимает, что эта информация была неприятна его избраннице. Однако предателем он себя не считает, так как все девушки шли на проект, понимая конкуренцию, да и на съемках "Холостяк" не имел каких-либо обязательств перед красавицами.

По словам Максима, он готов к серьезным отношениям и сейчас ищет особенную девушку.