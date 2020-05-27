Победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова обнажила грудь: знойное фото

Победительница десятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Даша Ульянова радует своих подписчиков откровенными фотографиями с фотосессий. На одной из последних девушка продемонстрировала идеальные фигуру и пышную грудь.

Личная жизнь Даши Ульяновой очень интересует фанатов, ведь победительница шоу и Максим Михайлюк не рассказывают подробностей их отношений. Поэтому фанаты тщательно отслеживают каждый сообщение, чтобы хоть что-то узнать о любимцах за которых они болели с начала шоу.

Знойное В трусиках и леопардовой куртке Даша Ульянова показала кольцо от Максима Михайлюка

Так, на личной странице в Инстаграме Даши Ульяновой появился пост, который привлек внимание подписчиков, на фотографии девушка позировала только в одних трусиках, сексуально обнажив грудь.

Демонстрируя свои прелести и роскошное тело, победительница шоу поделилась с подписчиков простым секретом успеха.

Залог успеха – это любовь к себе, а все остальное приложится У меня были разные этапы в отношениях, но когда я любила и принимала себя, (даже при весе 70 кг) отбоя от поклонников не было, это правда. И только теперь я понимаю фразу "Попробуй принять себя и увидишь, что произойдет",

– отметила девушка.

Перед фотокамерой девушка появилась в эффектном макияже smoky eyes, длинные волосы уложила в легкие локоны и показала обнаженные ягодицы. Также у девушки можно заметить великолепный загар, который добавляет ее откровенным фотографиям еще большей соблазнительности.