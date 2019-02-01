Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай презентовала клип, снятый в Киеве – видео

Израильская певица Нетта Барзилай, которая победила на международном конкурсе Евровидение-2018, презентовала новый клип к песне "Bassa Sababa". Ролик звезда снимала в Киеве.

После Евровидения-2018 яркую и экстравагантную Нетту Барзилай узнают во всем мире. Следовательно, когда звезда приехала в июле в Киев, сеть тут же взорвалась новостью: израильская певица снимает клип в Украине. Но это был не единственный визит Нетты в столицу. Уже в декабре она повторила свой визит, чтобы доснять финальные кадры.

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В пятницу, 1 февраля, певица представила яркий ролик к песне "Bassa Sababa". По сюжету видео, Нетта Барзилай готова выйти замуж за привлекательного брюнета. Однако неожиданно мужчина убегает от своей невесты. Звезда решает догнать своего избранника, поэтому выезжает на розовой машине из своеобразного портала, сделанного в виде ее головы. Сама же погоня Нетти за мужчиной происходит в форме компьютерной игры, что, в конце концов, завершается проигрышем жениха.

Необычный сюжет воплотили на улицах Киева. Известно, что режиссеры снимали ролик "Bassa Sababa" на столичном бульваре, Дарницком мосту и в знаменитой библиотеке имени Вернадского.

Смотрите новый клип Нетти Барзилай на песню "Bassa Sababa": видео, снятое в Киеве

Нетта Барзилай получила мировую славу после конкурса Евровидение-2018. Певица выступила на песенном конкурсе с песней "Toy", которая из-за необычной манеры исполнения стала хитом. После победы на шоу звезда продолжает вокальную карьеру и готовит к выпуску сольный альбом, в который войдет яркая композиция "Bassa Sababa". Вероятно, именно эту песню Нетта Барзилай представит на одном из полуфиналов Евровидения-2019, который пройдет в Израиле.