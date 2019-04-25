Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай выступит в Киеве на Atlas Weekend

Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай, которая сняла свой последний видеоклип на песню Bassa Sababa в Киеве, снова возвращается в столицу Украины. На этот раз певица станет одной из участниц фестиваля Atlas Weekend 2019.

Об этом сообщили организаторы фестиваля Atlas Weekend 2019 на официальной странице в Facebook.

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В этом году Украина не едет на Евровидение в Израиль, но победительница прошлогоднего Евровидения едет в Киев,

– говорится в сообщении.

Atlas Weekend — это один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины, который проходит ежегодно в Киеве в первой половине июля на ВДНХ. В 2019 году музыкальное событие пройдет с 9 по 14 июля. Одними из участников станут The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Tom Walker, Signal, Michael Kiwanuka, Brazzaville, Adept и другие исполнители с мировыми именами.

К слову, финал Евровидения-2018 состоялся 12 мая в португальском Лиссабоне. За победу в конкурсе соревновались 26 стран-участниц. После объявления результатов голосования жюри и зрителей победителем Евровидения 2018 стала Нетта Барзилай из Израиля. Всего конкурсантка получила 529 баллов. На международном конкурсе певица с нетипичной внешностью и пением исполнила зажигательную песню "Toy".

Нетта Барзилай – Toy: смотрите видео выступления на Евровидении-2018