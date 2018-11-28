Победительница "Голоса страны" Елена Луценко представила первый клип об Украине: видео

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Победительница "Голоса страны" Елена Луценко
Победительница "Голоса страны" Елена Луценко / Instagram / @lutsenko_alyona

Победительница телевизионного шоу "Голос страны" 8 сезон выпустила свой дебютный клип на песню "Над Україною". Видеоролик, снятый на фоне киевских пейзажей, создала команда MIXO Production.

Видеоработа "Над Україною" является первой авторской работой победительницы проекта Елены Луценко. Режиссером работы стал Александр Махач, который решил показать украинский гопак и национальные костюмы на фоне Киева, снимая клип на террасе многоэтажного бизнес-центра. Также были задействованы две другие локации: Музей украинской архитектуры Пирогово и Ботанический сад.

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Во всех кадрах уроженка Белой Церкви предстает в украинских нарядах и для эксперимента демонстрирует белокурые афроамериканские косички, вплетенные в ее волосы. Впечатляющие народные танцы в видеоклипе продемонстрировал национальный академический ансамбль танца имени Павла Вирского. Премьера сингла "Над Україною" состоялась 2 ноября и его можно приобрести на онлайн-платформах iTunes, Google Play, Deezer и Spotify.

Новый клип появился на YouTube-канале Елены Луценко 26 ноября.

Елена Луценко – "Над Україною": смотреть видео онлайн

 

Что известно о победе Елены Луценко в "Голосе страны"? 8 сезон певческого шоу "Голос страны" проходил весной 2018 года на телеканале "1+1". За победу в финале "Голоса страны-8" боролись Елена Луценко (команда Сергея Бабкина), Анна Тринчер (команда Джамалы), Србуи Саргсян (команда Потапа), а также Андрей Рыбарчук (команда Тины Кароль). Победу талантливой Елене Луценко принесла песня Нины Матвиенко "Колискова зорі". Артистку ждали щедрые подарки в знак победы на проекте: она получила почетное звание "голоса страны", 3-месячную ротацию на ХитФМ, а также квартиру в ЖК "Счастливый".

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Музыка
Источник: 24 rанал
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