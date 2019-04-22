Победительница "Голоса страны" Оксана Муха призналась, почему выбрала Дана Балана тренером

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Оксана Муха
Оксана Муха / Instagram / @mukha_oksana_official

Кроме второго тура президентских выборов в украинском шоу-бизнесе происходило не менее важное событие – финал вокального шоу "Голос страны" 9 сезон. Победительница Оксана Муха в небольшом интервью призналась, почему во время прослушиваний выбрала команду молдавского исполнителя Дана Балана.

Во время слепых прослушиваний на проекте "Голос страны 9" на выступление Оксаны Мухи повернулось два кресла – Дана Балана и Потапа. Тогда же она исполнила песню легендарной исполнительницы Квитки Цисык "Где ты сейчас". После недолгих раздумий львовская певица выбрала Дана.

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Оксана Муха – "Где ты теперь": слепые прослушивания смотреть онлайн

Во время проекта Оксана Муха рассказывала журналистам "1+1", что хотела, чтобы украинский зритель ее услышал, поэтому ей было все равно, кто повернется. Но в это же время она признавалась, почему решила выбрать Дана Балана, а не Потапа.

Я почувствовала в нем какую-то странную связь. Он очень тонко чувствует творческие грани. Он ищет искренность – это мне понравилось. С Даном, я думаю, мы найдем общий язык, несмотря на то, что он не понимает украинского. Мы найдем переводчика, который будет переводить на его родной язык. На русском я не буду общаться категорически,
– уверяла артистка.

Добавим, что за главную победу в 9 сезоне проекта "Голос страны" боролись четыре исполнителя разных тренеров: Оксана Муха (тренер Дан Балан), Андрей Хайат (тренер Тина Кароль), Виктория Олейник (тренер Монатик) и Карина Арсентьева (Потап).

 

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Дан Балан Музыка Голос страны 9 сезон смотреть онлайн
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