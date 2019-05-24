Холостяк 9 сезон 12 выпуск: в шоу победила Даша

Самая большая интрига шоу "Холостяк 9 сезон" держалась до последнего эфира, поэтому зрителям было сложно предсказать, кто из двух финалисток получит розу на церемонии. Никита Добрынин колебался перед финальным выбором, однако отдал кольцо Даше. Читайте биографию победительницы Холостяка 9-го сезона.

Девушки на протяжении последних нескольких месяцев активно боролись за сердце Холостяка – ведущего Никиты Добрынина. Все же, до финала дошли лишь две девушки – Лиля и Даша. Кто из девушек получил почетное право называться спутницей главного холосятка страны, кто получил последнюю розу, читайте в материале LifeStyle 24.

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Церемония роз

Участницы вспомнили, как рождались чувства к главному герою шоу "Холостяк 9 сезон" и романтические моменты на проекте. С особым трептом вспомнила первое свидание Лиля. Встречу с Никитой Добрыниным она ожидала 5 недель. А вот знакомство с Дашей у телеведущего началось с тройного свидания на вечеринке и страстного поцелуя.

Добрынин в беседе с телеведущим признался, что хочет выбрать именно ту девушку, в которой уверен. Однако не представляет, как правильно объяснить другой, что им больше не суждено развивать отношения.

Руководствоваться сердцем

На вопрос планирует ли холостяк свадьбу, Никита Добрынин ответил утвердительно. Однако, лишь в том случае, когда будут крепкие отношения. Холостяк 9 сезона признался, что питает теплые чувства к обеим девушкам, однако выбор неизбежен.

Для своей избранницы Холостяк выбрал самые теплые слова, признался, что ждал каждой следующей встречи. В разговоре с Дашей Никита Добрынин несколько усомнился в искренности намерений девушки. Относительно Лили, Добрынин отметил легкость и порывы страсти, что вспыхивали между ними.

Лиля или Даша

После искренних последних тет-а-тет с девушками, Никита признался в чувствах. Его сердце отдало предпочтение Даше. Дарья победила в 9 сезоне проекта Холостяк.

Биография победительницы Холостяка 9 сезона – Даши

Возраст: 20 лет

Город: Киев

Чем занимается: парикмахер, стилист причесок

Соцсеть: kvittkova

Харизматичная стилист никогда не думала, что будет создавать прически, ведь мечтала быть актрисой или психологом. Получить образование парикмахера была идеей мамы Дарьи, за что девушка сейчас очень благодарна.

Красавица очень волновалась перед выходом к Холостяку, поэтому, ступив на красную дорожку, Дария едва не бежала на встречу с Никитой Добрыниным, вызвав у него улыбку. Друзья телеведущего убедили его дать девушке шанс и вручить ей розу.

На протяжении проекта девушка оставляла инициативу за собой, не боялась первой подарить поцелуй Холостяку. Именно эта уверенность помогла ей завоевать сердце Никиты Добрынина.

Первое фото влюбленной пары:

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