Победительница "Холостяка-5" Марина Кищук выиграла международный конкурс Super Model Universe 20

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Марина Кищук победила в конкурсе Super Model Universe 2018
Марина Кищук победила в конкурсе Super Model Universe 2018 / Instagram/ @mrs.pageant.corporation

Девушка, которой удалось завоевать сердце главного холостяка страны в пятом сезоне, одержала победу в международном конкурсе красоты. 27-летняя Марина Кищук стала Super Model Universe 2018.

Конкурс красоты Super Model Universe 2018 прошел 14 декабря в Филиппинах. За главную корону боролись 94 представительницы из разных стран мира, однако победу одержала 27-летняя украинка из Глухова Марина Кищук.

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На финальном награждении на сцене осталось трое кандидаток: Марина от Украины, представительница Филиппин и России. Украинка призналась, что ей было сложно стоять в 10 килограммовом платье ручной работы и ждать результат. Она добавила, что на награждении весь зал поддерживал свою претендентку, ведь конкурс проходил в Филиппинах, однако после того, как жюри объявило "Ukraine", она расплакалась и никак не могла поверить в свою победу.

Украина, мы победили!!! Друзья мои! Это такая гордость, сумасшедший адреналин, невероятные ощущения! Я отдалась этому конкурсу полностью, вы видели подготовку! Он был очень нужен мне, чтобы понять свои возможности и, как бы я не пыталась делать вид, что не переживала, в голове такое творилось! Спасибо огромное за поддержку,
– прокомментировала свою победу Марина.

Марина Кіщук
Марина Кищук победила в международном конкурсе Super Model Universe 2018 / Instagram / @marina.kishchuk

 

Марина Кіщук
Украинка одержала победу на международном конкурсе красоты в Филиппинах / Instagram / @marina.kishchuk

 

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Конкурс красоты
Источник: 24 канал
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