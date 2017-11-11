Победительница конкурса "Мисс Мира 2018" Ванесса де Леон: какие фото публикует мексиканка

В субботу, 8 декабря, в Китае отгремел один из самых престижных конкурсов красоты – "Мисс Мира 2018". По результатам голосования экспертного жюри победу в шоу получила представительница Мексики Ванесса де Леон.

Как сообщают организаторы "Мисс Мира 2018", 118 красавиц со всех уголков Земли участвовали в эффектных дефиле, демонстрировали национальные наряды, показывали свои творческие умения и демонстрировали интеллект. Окончательный этап конкурса красоты длился около 3 часов, поэтому очаровательные девушки могли убедить жюри, почему они достойны получить почетный титул.

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По результатам всех испытаний победу одержала потрясающая мексиканка Ванесса де Леон. Эффектная брюнетка не только покорила судей своей красотой, но и рассказала о многочисленных благотворительных проектах, которые она поддерживает.

Ванесса является дипломированным специалистом в области международной торговли, однако по специальности красавица не работает. По словам "Мисс Мира 2018", главным ее проектом сейчас является благотворительный фонд "Migrantes en el Camino", где она является активным волонтером. Кроме этого, девушка оказывает правовую помощь, ведь после окончания Университета Гуанахуато она получила юридическое образование.

Судя по блогу Ванессы, модельная карьера – это еще одно занятие, которое приносит ей удовольствие. Девушка охотно позирует перед камерой в роскошных нарядах и примеряет и жаркие образы. Поэтому нежная и игривая Ванесса де Леон покорила не только жюри "Мисс Мира 2018", но и сеть. Журналисты LifeStyle 24 подобрали стильные снимки красавицы, опубликованные в ее блоге.