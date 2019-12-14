Ямайка победила на Мисс Мира 2019: что известно о Тони-Энн Сингх

Знаменитый конкурс красоты Мисс Мира 2019 прогремел в Лондоне 14 декабря. Победительницей стала Тони-Энн Сингх с Ямайки. Что известно о красавице – читайте в нашем материале.

На престижном конкурсе красоты Мисс Мира 2019 победу в Лондоне получила брюнетка с Ямайки – Тони-Энн Сингх.

Читайте также: Мисс Мира 2019: победительницей стала Тони-Энн Сингх с Ямайки

23-летняя Тонни-Энн родилась в большом городе Морант-Бей, Ямайка. 14 лет назад девушка иммигрировала в США. Красавица также является выпускницей Государственного университета Флориды (FSU). В образовательном учреждении новая Мисс Мира 2019 изучала психологию и исследования проблем женщин.

До участия во всемирном конкурсе "Мисс Ямайка" она участвовала в конкурсе Ассоциации Карибского флота во Флориде.

На конкурсе красоты она проявила свои вокальные и музыкальные таланты во время соревнований и получила высшие награды за талант.

Мисс Мира – это старейший из крупнейших международных конкурсов красоты, основан в Великобритании в 1951 году покойным Эриком Морли.

Читайте также: Мисс Мира 2019: Украина вошла в топ-40 – текстовая трансляция

Мисс Мира 2019: фото Тони-Энн Сингх