Ямайка победила на Мисс Мира 2019: что известно о Тони-Энн Сингх

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Мисс Мира 2019: биография Тони-Энн Сингх / Instagram / @toniannsingh

Знаменитый конкурс красоты Мисс Мира 2019 прогремел в Лондоне 14 декабря. Победительницей стала Тони-Энн Сингх с Ямайки. Что известно о красавице – читайте в нашем материале.

На престижном конкурсе красоты Мисс Мира 2019 победу в Лондоне получила брюнетка с Ямайки – Тони-Энн Сингх.

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23-летняя Тонни-Энн родилась в большом городе Морант-Бей, Ямайка. 14 лет назад девушка иммигрировала в США. Красавица также является выпускницей Государственного университета Флориды (FSU). В образовательном учреждении новая Мисс Мира 2019 изучала психологию и исследования проблем женщин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Toni-Ann Singh (@toniannsingh)

 

До участия во всемирном конкурсе "Мисс Ямайка" она участвовала в конкурсе Ассоциации Карибского флота во Флориде.

На конкурсе красоты она проявила свои вокальные и музыкальные таланты во время соревнований и получила высшие награды за талант.

Мисс Мира – это старейший из крупнейших международных конкурсов красоты, основан в Великобритании в 1951 году покойным Эриком Морли.

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Мисс Мира 2019: фото Тони-Энн Сингх

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Toni-Ann Singh (@toniannsingh)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Toni-Ann Singh (@toniannsingh)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Toni-Ann Singh (@toniannsingh)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Toni-Ann Singh (@toniannsingh)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Toni-Ann Singh (@toniannsingh)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Toni-Ann Singh (@toniannsingh)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Toni-Ann Singh (@toniannsingh)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Лондон Конкурс красоты
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