Победительница Мисс Украина 2019 – Маргарита Паша: что публикует в Instagram 24-летняя студентка

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Что публикует в Instagram Маргарита Паша
Что публикует в Instagram Маргарита Паша / Информатор

В Киеве 12 сентября состоялся финал конкурса "Мисс Украина 2019". Победительницей стала 24-летняя студентка из Харьковщины. У девушки много увлечений: она вышивает собственноручно иконы, профессионально занимается художественной гимнастикой, йогой и играет на пианино.

В 2018 году девушка получила степень магистра по специальности "менеджмент внешнеэкономической деятельности". Учится в Киевском институте международных отношений (III курс магистратуры по специальности "международное право"). По ее словам, любит помогать людям и деткам. Маргарита мечтает построить спортивный интернат для детей-сирот.

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В своем Instagram девушка часто публикует фотографии с маленькими детьми, вышитые иконы, стройное, пластичное тело. Также у красотки много фото с охапками роз, впрочем любимую половинку девушка в профиле не афиширует. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целый год команда @missukraine_official проводила кастинг , они отобрали ТОП- 50 самых красивых девушек страны,и мне посчастливилось пройти в ТОП-24 и участвовать в финале конкурса «Мисс Украина 2019» ,я представляю город Харьков ))) Я благодарна команде @missukraine_official и нашим партнерам @four_seasons_club ,здесь невероятная атмосфера и природа #missukraine2019 #миссукраина2019 #пашамаргарита #4сезона

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Любое разочарование ,расставание или проигрыш через время приведут Вас к чему-то прекрасному,нужному и более важному !!! Судьба – это не дело случая, а результат выбора. Судьбу не ожидают – её создают !!! Когда у Вас есть цель,она заставляет Вас постоянно двигаться вперёд ,развиваться ,вы стремитесь реализовать ее ,именно это насыщает смыслом нашу жизнь (она становится -интересной ,разнообразной ,захватывающей ,Вы приобретаете бесценный опыт... ) P.s. Не забываем голосовать !!! (ссылка в профиле) Photo : @ilyaratman #goals #missukraine2019 #charity #achieve#strong #sport#life #missukraine2019 #missukraine #миссукраина2019

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merry Christmas !!!) Our sports family !!! Профессиональный спорт ,с самого детства развивает в ребёнке качества ,которые ему помогут добиться поставленных целей в жизни (дисциплина ,постоянная работа над собой ,трудолюбие ,усердие,сильный характер ,ты учишься проигрывать,и потом работать ещё усерднее ,чтобы достигнуть пьедестала ) Самый лучший ,мудрый тренер в мире !!! Всегда буду Вам благодарна!!!#sport#charity #children #lovechild #gimnastic

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наконец-то доделала :)⁯

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

 

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Теги: LifeStyle Конкурс красоты Мисс Украина
Источник: LifeStyle 24
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