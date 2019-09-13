Победительница Мисс Украина 2019 – Маргарита Паша: что публикует в Instagram 24-летняя студентка
В Киеве 12 сентября состоялся финал конкурса "Мисс Украина 2019". Победительницей стала 24-летняя студентка из Харьковщины. У девушки много увлечений: она вышивает собственноручно иконы, профессионально занимается художественной гимнастикой, йогой и играет на пианино.
В 2018 году девушка получила степень магистра по специальности "менеджмент внешнеэкономической деятельности". Учится в Киевском институте международных отношений (III курс магистратуры по специальности "международное право"). По ее словам, любит помогать людям и деткам. Маргарита мечтает построить спортивный интернат для детей-сирот.
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В своем Instagram девушка часто публикует фотографии с маленькими детьми, вышитые иконы, стройное, пластичное тело. Также у красотки много фото с охапками роз, впрочем любимую половинку девушка в профиле не афиширует.
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