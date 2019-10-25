Победительница Мисс Украина Вселенная 2019 – Анастасия Субота: биография и фото красавицы

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Победительница конкурса Мисс Украина Вселенная 2019
Победительница конкурса Мисс Украина Вселенная 2019 / Jet Setter

В Киеве, 24 октября, в Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялся финал конкурса красоты Мисс Украина Вселенная 2019. Победительницей стала 26-летняя Анастасия Субота из Запорожья.

Известно, что за победу в конкурсе Мисс Украина Вселенная боролись 15 конкурсанток. Титул первой вице-мисс Украина Вселенная 2019 получила 26-летняя киевлянка Лиза Ястремская, второй вице-мисс стала также киевлянка 19-летняя Янина Рыбалко, титул третьей вице-мисс получила 23-летняя Оксана Ватаманюк из Черновцов, а четвертой вице-мисс стала 19 -летняя Елизавета Маруняк из Киева.

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Видео конкурса Мисс Украина Вселенная 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miss Universe Ukraine 2019 is Anastasiia Subbota Congratulations

Допис, поширений Beauty to the Universe (@pageantz4life)

Биография Анастасии Суботы

По специальности Анастасия веб-дизайнер, впрочем, много лет работает профессиональной моделью. Известно, что девушка знакома с предыдущей обладательницей титула Мисс Украина Вселенная Кариной Жосан, поскольку они вместе работали манекенщицами в Китае.

Победительница говорит, что успех ей принес на конкурсе именно цвет волос. По ее словам, от природы она блондинка, впрочем, решила поэкспериментировать и перекраситься в рыжий цвет незадолго до конкурса. И успех ей таки улыбнулся.

Личную жизнь девушка не скрывает. У нее есть парень, хотя и на вручении короны не присутствовал. Что интересно, по условиям конкурса в ближайший год победительница замуж выйти не сможет.

Фото победительницы Мисс Украина Вселенная 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@yureskol_photo @vovcha2 #howdeepisyourlove #modeling #beauty #fashion #modelmanagement

Допис, поширений Anastasiia Subbota (@awwsaturday)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undisclosed Desires

Допис, поширений Anastasiia Subbota (@awwsaturday)

Что такое "Мисс Вселенная"?
Это самый масштабный и престижный международный конкурс красоты. Ежегодно в конкурсе принимают участие около ста претенденток с пяти континентов. Сразу после присуждения титула "Мисс Вселенная" его обладательница переезжает в Нью-Йорк. С этого момента она в течение года путешествует по миру, занимается благотворительностью. Победительницы конкурса сделали замечательные карьеры в дипломатии, бизнесе, издательском деле, кино и телевидении.

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Теги: LifeStyle Красота Мисс Украина
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