Победительница Мисс Украина Вселенная 2019 – Анастасия Субота: биография и фото красавицы

В Киеве, 24 октября, в Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялся финал конкурса красоты Мисс Украина Вселенная 2019. Победительницей стала 26-летняя Анастасия Субота из Запорожья.

Известно, что за победу в конкурсе Мисс Украина Вселенная боролись 15 конкурсанток. Титул первой вице-мисс Украина Вселенная 2019 получила 26-летняя киевлянка Лиза Ястремская, второй вице-мисс стала также киевлянка 19-летняя Янина Рыбалко, титул третьей вице-мисс получила 23-летняя Оксана Ватаманюк из Черновцов, а четвертой вице-мисс стала 19 -летняя Елизавета Маруняк из Киева.

Читайте также: Победительницей конкурса Мисс Украина 2019 стала Маргарита Паша: биография и фото красавицы

Видео конкурса Мисс Украина Вселенная 2019

Биография Анастасии Суботы

По специальности Анастасия веб-дизайнер, впрочем, много лет работает профессиональной моделью. Известно, что девушка знакома с предыдущей обладательницей титула Мисс Украина Вселенная Кариной Жосан, поскольку они вместе работали манекенщицами в Китае.

Победительница говорит, что успех ей принес на конкурсе именно цвет волос. По ее словам, от природы она блондинка, впрочем, решила поэкспериментировать и перекраситься в рыжий цвет незадолго до конкурса. И успех ей таки улыбнулся.

Личную жизнь девушка не скрывает. У нее есть парень, хотя и на вручении короны не присутствовал. Что интересно, по условиям конкурса в ближайший год победительница замуж выйти не сможет.

Фото победительницы Мисс Украина Вселенная 2019

Что такое "Мисс Вселенная"?

Это самый масштабный и престижный международный конкурс красоты. Ежегодно в конкурсе принимают участие около ста претенденток с пяти континентов. Сразу после присуждения титула "Мисс Вселенная" его обладательница переезжает в Нью-Йорк. С этого момента она в течение года путешествует по миру, занимается благотворительностью. Победительницы конкурса сделали замечательные карьеры в дипломатии, бизнесе, издательском деле, кино и телевидении.