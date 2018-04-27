Победительница "Мисс Вселенная 2018" Катриона Грей: какие фото публикует брюнетка с Филиппин

Ночью, 17 декабря, в Таиланде прошел финал самого масштабного и наиболее престижного международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2018". Ежегодно в нем участвует около ста претенденток с пяти континентов. В этом году корону получила филиппинка Катриона Грей.

Известно, что победительницы конкурса сделали прекрасные карьеры в дипломатии, бизнесе, издательском деле, кино и телевидении. 24-летняя Катриона находится в статусе победительницы "Мисс Вселенная 2018" только первый день, однако предлагаем посмотреть, какой была девушка до короны.

Добавим, что Грей занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, также волонтерит – работает помощницей учителя в организации Young Focus. Кроме того, она стала четвертой в истории конкурса представительницей Филиппин, которая одержала победу.

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Журналисты LifeStyle24 подобрали самые интересные фото с профессиональных фотосессий и из обычной жизни, которые филиппинка публиковала на своей странице в Instagram.

Напомним, 14 августа состоялся масштабный конкурс красоты "Мисс Украина Вселенная 2018". Победительницей стала – Карина Жосан, которая представила нашу страну на самом престижном мировом конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2018".