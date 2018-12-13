Топ-модель по-украински 2 сезон 18 выпуск: в шоу победила Яна Кутишевская
Завершился 18 выпуск второго сезона "Топ-модель по-украински", вышедший 28 декабря 2018 года на "Новом канале". Это был финальный выпуск – победительницей стала Яна.
Финальный 18 выпуск шоу "Топ-модель по-украински" 2 сезон был очень непростой, обе финалистки Катя и Яна показали очень профессиональную работу. И еще во время совместной фотосессии Алла отметила работу именно Яны.
За время работы Яна показала колоссальный прогресс. На проект она пришла этакой пацанкой, которая даже не умела ходить на каблуках. И в финальном выпуске мы увидели совсем другую Яну – очень нежную и женственную.
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Сейчас победительница вместе с Аллой Костромичевой в Нью-Йорке, где начнется ее модельная карьера. Она также получила денежный приз на развитие своей модельной карьеры.
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Топ-модель по-украински Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организовывают для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы до работы в мире высокой моды.