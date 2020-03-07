Победительницы шоу "Холостяк": как сложилась их судьба

Вчера, 6 марта, на телеканале "СТБ" состоялась премьера десятого сезона проекта "Холостяк". Украинские девушки будут бороться за сердце Максима Михайлюка. Однако не всегда отношения "Холостяка" и победительницы развиваются после окончания шоу. Это демонстрируют конкурсантки прошлых лет.

Проект "Холостяк" впервые вышел на экраны телеканала "СТБ" в 2011 году. Именно тогда началась история наиболее романтического шоу в нашей стране. Теперь поклонники будут наблюдать за развитием юбилейного сезона. Как сложилась судьба победительниц телешоу – читайте дальше.

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1 сезон

Первым героем "Холостяка" стал Максим Чмерковский. В финале он выбрал Александру Шульгину, однако их отношения не имели продолжения. Сейчас девушка живет в Майами, где работает спортивным тренером.

2 сезон

Избранницей Фрэнсиса Александра Мэтью Романова стала Елена Ряснова. Со временем они также разошлись, а вскоре она вышла замуж за своего земляка, парня из Запорожья.



Победительница второго сезона шоу "Холостяк" Елена Ряснова / Фото из открытых источников

3 сезон

В третьем сезоне известный пластический хирург Андрей Искорнев выбрал Анну Козырь. После финала он завершил отношения с избранницей. Сейчас Аня живет в счастливом браке.

4 сезон

Главным героем четвертого сезона был бизнесмен Константин Евтушенко. Он выбрал Анну Селюкову, однако отношения быстро закончились. Недавно девушке исполнилось 36 лет.

5 сезон

Футболист Сергей Мельник предпочел Марину Кищук. Их отношения длились полгода, после чего они расстались. Позже блондинка вышла замуж.

6 сезон

Красавец из Грузии Иракли Макацария в финале выбрал Алену Лесик, но пара долго не была вместе. Сейчас девушка счастлива в новых отношениях.

7 сезон

В седьмом сезоне девушки боролись за сердце спортсмена Дмитрия Черкасова. Тогда победила Лидия Немченко, однако вскоре они с Дмитрием разошлись.

8 сезон

Известный музыкант Рожден отдал победу Иванне Гончарук, однако им так и не удалось построить прочные отношения. Сегодня у девушки новый избранник.

9 сезон

"Холостяк" Никита Добрынин и победительница девятого сезона Даша Квиткова пока единственная пара, чья история любви закончилась счастливо. Недавно Никита сделал предложение Даше и они активно готовятся к свадьбе.