"Побег из Претории": в сети появился украинский трейлер фильма с Дэниэлом Рэдклиффом
Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф не прекращает радовать своих фанатов киноновинками. Новый фильм с его участием "Побег из Претории" уже в марте выйдет в широкий украинский прокат.
Триллер "Побег из Претории", съемками которого занимались Великобритания и Австралия, готовится к большому релизу. Премьера фильма в Украине запланирована на 26 марта. По этому случаю в сети появился первый дублированный трейлер, в котором Дэниел Рэдклифф сыграл роль заключенного. Известно, что лента основана на реальных событиях.
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По сюжету, события фильма разворачиваются в 1979 году в городе Претория, который принадлежит Южно-Африканской Республике. Там официально процветает политика расовой дискриминации и угнетения темнокожего населения. Смельчаки, которые решались выступать против сегрегированных позиции власти, сразу же превращались в политических преступников.
Одними из таких стали активисты Тим Дженкин и Стивен Ли. Правоохранители обвинили их в участии в политической кампании и в распространении агитационных брошюр. За неповиновение позиции власти их бросили за решетку в камеру строгого режима. Однако ребята не намерены надолго задерживаться в Претории и начинают разрабатывать рискованный план побега. Воплотить его в жизнь почти невозможно, но они постараются.
Постер к фильму "Побег из Претории" / Киномания
Актеры и роли фильма "побег из Претории"
- Дэниел Рэдклифф – Тим Дженкин
- Дэниэл Уэббер – Стивен Ли
- Иэн Харт – Дени Голдберг
- Натан Пейдж – Монго
Побег из Претории: трейлер на украинском онлайн
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