"Поцелуй мой зад": пышнотелая модель Тесс Холлидей грубо обратилась к бренду Victoria's Secret

Самая известная модель plus-size Тесс Холлидей, вес которой около 150 кг, призвала бойкотировать бельевой бренд Victoria's Secret.

Накануне издание W Magazine опубликовало интервью с маркетинговым директором Victoria's Secret Эдом Разеком о том, почему бренд не работает с транс-моделями и plus-size. По его словам, это приведет к разрушению "фантазии", которую создают знаменитые "ангелы".

Читайте также: Ты можешь умереть – журналист обратился к пышнотелой модели Тесс Холлидей

Пышнотелая модель Тесс Холлидей не смолчала и объявила бойкот бренду на своей странице в Instagram, за которым следят больше 1 миллиона пользователей. Свое заявление Тесс дополнила откровенным снимком со своими ягодицами в прозрачном белье.

Кто со мной бойкотировать Victoria's Secret? Они никогда не поддерживали полных дам. Поцелуй мою толстую задницу, VS,

– заявила Тесс.

По ее мнению, Victoria's Secret должен шить белье на разные размеры, в частности для plus-size.

"Всегда поддерживайте прогрессивные бренды. Я ношу asos на моей заднице, они всегда будут получать мои деньги!"– добавила Холлидей.

Тесс Холлидей / Instagram



​Тесс Холлидей обратилась к бренду Victoria's Secret / Instagram

Напомним, 8 ноября в нью-йоркском выставочном центре Pier 94 состоялся показ новой коллекции бельевого бренда Victoria's Secret.